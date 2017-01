Piñeiro: “Compromiso ten que ser o facho de ilusión dos galegos e galegas”

O novo secretario xeral de Compromiso por Galicia, Juan Carlos Piñeiro, reivindicou que a formación galeguista "ten que ser o facho de ilusión dos galegos e galegas que creen no futuro do país".

Juan Carlos Piñeiro, no seu discurso de investidura como secretario xeral de Compromiso por Galicia | Fonte: CxG.

Despois de ser elixido novo líder de CxG, Piñeiro Docampo manifestou que este partido "vai facer política con sentidiño, fiscalizando o labor das administracións e propoñendo solucións para os numerosos problemas de Galicia”. Estas foron as súas primeiras palabras como novo secretario xeral do partido, no II Congreso Nacional celebrado este sábado en Teo baixo o lema “Renovando o galeguismo. Nova organización. Novas accións”.

Os militantes tamén elixiron aos seus representantes no Consello Político Nacional, que estará formado por 30 persoas (15 homes e 15 mulleres). Ademais tamén se debateron varias emendas.

O secretario xeral saínte, Xoán Bascuas, deu lectura ao informe de xestión, que foi aprobado por unanimidade e arroupado polos aplausos dos asistentes.

O Congreso Nacional contou ademais coa presenza de José María Cazalis, senador e membro da executiva do Partido Nacionalista Vasco (PNV), con que CxG mantén unha estreita relación.