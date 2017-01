A Facultade de Dereito da USC celebrará o luns a festividade de San Raimundo de Peñafort

A Facultade de Dereito celebrará este luns o acto do seu patrón, San Raimundo de Peñafort, nunha cerimonia que terá lugar ás 12,00 horas no salón de graos.

O maxistrado do Tribunal Supremo Luciano Varela Castro impartirá a lección maxistral da xornada, titulada 'Vivencia xurisdicional: unha reflexión crepuscular'.

Tras a intervención do maxistrado seguirá a entrega de insignias da facultade aos docentes Ana Díaz Martínez, Isabel Espín Alba, María Isabel Lirola Delgado e Joaquín Rodríguez-Toubes con motivo dos seus 25 anos de servizo no centro.

Tras a entrega de diplomas ao alumnado, o decano da facultade, Gumersindo Guinarte, tomará a palabra no peche do acto. Está prevista a asistencia da valedora do Pobo, do presidente do TSXG, do presidente do Consello da Avogacía de Galicia e os voceiros dos grupos parlamentarios, entre outras persoas.