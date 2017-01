Evacuadas dúas persoas por inhalación de monóxido de carbono nas súas vivendas de Padrenda e O Bolo (Ourense)

Dúas persoas foron evacuadas este sábado en Galicia ao resultadar afectadas por inhalación de monóxido de carbono nos seus domicilios dos municipios ourensanos de Padrenda e O Bolo.

Por unha parte, segundo informa o 112 Galicia, en Padrenda unha muller duns 70 anos foi trasladada a un centro hospitalario despois de detectar na súa casa unha alta presenza de gas.

A vivenda na que se produciron os feitos sitúase no lugar de Esmoriz, na parroquia de San Pedro dá Torre. Un familiar da vítima contactó co 112 Galicia ás 16,15 horas deste sábado para indicar que non sabían nada da anciá dende o venres.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Celanova, a Urxencias Sanitarias e á Guardia Civil. Segundo se lle indicou ao 112, os Bombeiros tiveron que botar a porta abaixo, tras o que os efectivos sanitarios procederon ao traslado da muller.

BRASEIRO

Tamén na provincia de Ourense, pero nesta ocasión no Bolo, outra persoa resultou afectada por monóxido de carbono. Aconteceu nunha casa de Outar de Pregos, na parroquia de Lentellais. O 112 Galicia recibiu a alerta dos efectivos sanitarios ás 15,30 horas deste sábado.

Segundo a información facilitada ao 112, o gas procedía dun braseiro cheo de leña e con pouca ventilación, situado na cociña da casa.

Os Bombeiros de Valdeorras, despois de recibir o aviso do 112, procederon ao apagado do braseiro e á ventilación do inmoble. Por parte da central de emerxencias tamén se informou o GES de Valdeorras, a Protección Civil e á Guardia Civil.