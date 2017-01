A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, insistiu este sábado no compromiso do Goberno galego de articular unha resposta "global e coordinada" á violencia de xénero en "calquera das súas modalidades" a través dunha "asistencia integral" ás mulleres vítimas e ás persoas ao seu cargo. Así mesmo, a Xunta aposta por "fortalecer a prevención".

En concreto, tal e como indicou o Goberno galego nun comunicado, López Abella participou este sábado pola tarde na charla-debate sobre violencia de xénero organizada pola Asociación de Veciños San Xulián do Campo, en Taboada (Lugo).

Alí, incidiu en que é "imprescindible" continuar coa unidade de todas as forzas políticas e potenciar ao máximo o traballo conxunto de administracións públicas, poder xudicial, forzas e corpos de seguridade, medios de comunicación, profesionais de todos os ámbitos, asociacións especializadas e sociedade civil no compromiso por unha sociedade "libre de calquera forma de violencia contra a muller", así como "garante e respectuosa da súa dignidade e dereitos e dos seus fillos e fillas".

A continuación, explicou que a Xunta está a traballar en varios ámbitos que engloban diferentes sectores de poboación. Así, no ámbito educativo, o ano pasado incorporouse como materia autonómica de libre configuración a materia 'Igualdade de xénero' para este curso 2016-2017.

Ademais, elaborouse o primeiro Plan de Actuacións para a Igualdade nos Centros Educativos de Galicia 2016-2020, que involucra tanto ao profesorado coma ao persoal da Administración e servizos e aos pais e nais dos alumnos.

No ámbito da inserción laboral das mulleres vítimas da violencia machista, a través do Programa de Inserción Laboral dirixido a mulleres en situación de violencia de xénero, Galicia foi a primeira comunidade en facer unha convocatoria de subvención entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento destes programas, para o que se destina case un millón de euros entre 2016 e 2017. O obxectivo é apoiar as mulleres vítimas da violencia de xénero na súa inserción laboral.

No que respecta á independencia económica das mulleres vítimas de violencia de xénero, a Xunta destacou a aprobación da Lei 12/2016, do 22 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Así, garántese por lei que o prazo para solicitar as axudas económicas periódicas para mulleres vítimas da violencia de xénero estea aberto todo o ano. Ademais, na Lei de Orzamentos deste ano, recóllese como novidade que o pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero son créditos ampliables.

No ámbito da coordinación da rede galega de acollemento, a secretaria xeral dá Igualdade destacou que, no mes de maio, se asinou un protocolo cos concellos onde están as casas de acollida de Galicia, que son os municipios de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol e Culleredo.

Por último, López Abella avanzou que este ano se aprobará o pacto autonómico contra a violencia de xénero, o decreto polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da comunidade, e o protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional fronte á Violencia de Xénero.