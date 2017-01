Detido un mozo que se deu á fuga tras saltarse un semáforo en vermello na Coruña e atropelar o pé dun axente

Un condutor foi detido este sábado tras darse á fuga despois de saltarse un semáforo en vermello na Coruña e atropelar no seu intento de fuxida o pé dun axente, ademais de negarse a realizar a proba de alcoholemia.

Segundo informou a Policía Local, ás 4,45 horas deste sábado un condutor de 35 anos, tras cometer unha infracción de tráfico, ao non respectar a luz vermella dunha semáforo, e ser detectado por un vehículo patrulla na confluencia da rúa Sol coa Avenida Barrié de la Maza, non se detivo cando lle deron o alto, senón que se deu á fuga.

Cando pretendía introducir o vehículo no interior dun garaxe próximo ao lugar, os policías se apearon e observaron, segundo o relato policial, que o condutor mostraba síntomas "moi evidentes" de atoparse baixo os efectos de bebidas alcohólicas, polo que lle informaron que debía realizar as probas de alcoholemia, ao que se negou.

Así, arrancou o vehículo con intención de entrar no garaxe, momento no que pasou coa roda por enriba do pé dun dos policías, que resultou lesionado de carácter leve e causou danos á porta de acceso ao inmoble.

O condutor en todo momento, segundo indicaron as mesmas fontes, "pretendeu evadirse" e negouse "en reiteradas ocasións" a realizar a proba de alcoholemia, polo que finalmente foi detido, dado que seguía resistíndose á actuación policial de control de alcoholemia.

Durante a detención, que tivo que "ser realizada á forza, empregando a menor posible", segundo subliñou a Policía Local, resultou lesionado leve outro dos policías.