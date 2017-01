O PSdeG-PSOE de Ourense implantou un documento marco para que os seus cargos políticos impulsen iniciativas e propostas contra a "debacle demográfica" da provincia.

Así indicouno o partido nun comunicado, no que tamén explicou que a xornada formativa centrou o foco en entender o problema, debater as causas e articular solucións fronte á "prolongada caída demográfica" que afecta a toda Galicia e, especialmente, a Ourense.

En concreto, o curso contou coa participación do voceiro do grupo socialista na Deputación de Ourense, Francisco Fraga; o alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega; e o deputado no Parlamento galego Abel Losada.

Tamén participaron o alcalde de Verín, Gerardo Seoane; o rexedor de Amoeiro, Rafael Rodríguez; a alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega; a secretaria de Organización do PSOE en Ourense, María Quintas; e o secretario provincial do partido, Raúl Fernández, entre outros.