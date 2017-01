A coordinadora de plataformas de afectados polas preferentes cualificou de "irrisorias" as penas de dous anos de cárcere impostas aos directivos de Novacaixagalicia, que ingresaron o pasado luns en prisión por orde da Audiencia Nacional polo caso das xubilacións millonarias.

Así, a través dun comunicado emitido este sábado, os afectados recordaron que "miles de preferentistas aínda non recuperaron os seus aforros", "vítimas" dunha "escandalosa operación" na que "as arcas do Estado" perderon "máis de 8.000 millóns de euros" derivados da fusión das caixas galegas e a posterior venda de Novagaliciabanco a un fondo venezolano.

Deste modo, tildou de "irrosoria a pena que se lle aplica á cúpula de Novacaixagalicia" por "saquear o aforro do pobo galego", ao tempo que reclamou que se depuren as "responsabilidades políticas" desta "estafa masiva".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

"Os gobernos do PP en Madrid e Galicia actuaron sempre negándonos os nosos dereitos, legalizando a estafa, impoñéndonos quitas, aprobando as famosas taxas xudiciais para dificultar o acceso á xustiza, regalando a entidade sen poñer como condición que devolvese todo o capital que estafara e reprendendo con multas os membros das plataformas", reza o comunicado.

Así as cousas, criticou que o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "non se dignou a recibir" no seu momento ás plataformas de afectados e que a través do por aquel entón conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ofrecese "a vía da arbitraxe para resolver só o 5% dos casos que, segundo eles, era a porcentaxe de aforradores que había pillados nesta masiva estafa".

Así mesmo, recordou que "quedan varios miles de persoas afectadas" e que a propia Abanca "sabe quen son", polo que reclaman o vicepresidente da entidade bancaria, Juan Carlos Escotet, que "cumpra a súa palabra" e retorne os "máis de 100 millóns de euros por devolver dos máis de 1.800 millóns estafados inicialmente".

Por último, pide que "se depuren responsabilidades políticas" e que se retome "a Comisión de investigación no Parlamento galego", así como que "se revisen as penas impostas á cúpula de Novagaliciabanco", xa que consideran "vergonzoso e lamentable" que "as persoas que roubaron os aforros dos galegos teñan unha condena de cárcere irrisorio de dous anos".