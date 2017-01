Detido un mozo de 19 anos con varias landras de hachix na Coruña

Axentes da Policía Local da Coruña detiveron a un mozo de 19 anos de idade veciño da localidade como presunto autor dun delito contra a saúde pública tras intervirlle varias landras de hachix.

Segundo informou a Policía Local, ás 18,02 horas do venres foi detido o varón con varias landras de hachix cun peso total de 30,345 gramos.

A actuación iniciouse con motivo dun aviso recibido na Sala do 092 no que informaban de que no estacionamento do Hospital Oncolóxico varios mozos podían traficar con substancias estupefacientes.

Por iso, os axentes acudiron ao lugar e atoparon un grupo duns oito ou dez mozos ao redor de tres vehículos estacionados, que, segundo sinalaron as mesmas fontes policiais, "coincidían plenamente coa descrición facilitada" pola persoa que alertou o 092.

Tras identificalos e proceder a un cacheo superficial, a un deles atopóuselle escondida entre a roupa unha bolsa de plástico con varias porcións de hachix, cantidade estimada como suficiente para dedicala á venda, segundo concreta a Policía Local, polo que foi detido e posto a disposición xudicial.