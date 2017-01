Deteñen unha persoa por roubar nunha vivenda na Coruña tras forzar a porta

Unha persoa foi detida na Coruña, grazas á colaboración cidadá, por un roubo con forza nunha vivenda na rúa Pla e Cancela da cidade herculina tras forzar a porta do domicilio.

Segundo informou a Policía Local, ás 14,07 horas do venres nun cuarto piso o individuo forzou a porta de entrada e roubou no interior da vivenda.

Ao pouco tempo, segundo o relato policial, subiu as escaleiras o inquilino dese inmoble e viu saír ao ladrón, momento no que, xunto a un veciño, o retiveron no portal e chamaron a Policía Local.

Aos poucos minutos unha parella de motoristas, que era a dotación policial máis próxima, presentouse no lugar e auxiliou os veciños. Así, os axentes fixéronse cargo da situación e procederon á detención do autor, un veciño da cidade de 49 anos, que conta con numerosos antecedentes.

O morador da vivenda corroborou os axentes que cando subía polas escaleiras viu saír da súa vivenda ao individuo e este, en lugar de seguir baixando, cambiou de dirección e subiu cara ao quinto, mentres observaba a porta tirada no chan, polo que o abordou.

Coa colaboración doutro veciño, logrou retelo ata a chegada dos axentes da Policía Local e devolveulle antes da chegada dos efectivos policiais o que lle subtraera, que era unha carteira con diñeiro, tarxetas bancarias, documentos e un teléfono móbil.

O detido foi trasladado a comisaría e quedou nos calabozos policiais a disposición xudicial. Foi denunciado por un delito de roubo con forza en vivenda.

Ademais, o Corpo Nacional de Policía realiza indagacións para acreditar a autoría doutros roubos similares na cidade, probablemente realizadas por esta mesma persoa, segundo apuntan as mesmas fontes.