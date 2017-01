Paula Bouzó, elixida nova presidenta do PP de Gondomar nun congreso marcado por discursos en pro da unidade local

A presidenta da xestora do PP de Gondomar (Pontevedra), Paula Bouzó, foi elixida nova presidenta do Partido Popular no municipio nun congreso no que todos os discursos se centraron en promulgar a unidade local co obxectivo de conseguir a Alcaldía, establecer en Gondomar un goberno "forte" e recuperar unha bisbarra "que sempre foi do PP".

Con 120 votos respecto aos 48 do seu único adversario, Alfonso Mandado, --ademais houbo un único voto en branco--, Bouzó foi elixido como nova presidenta do PP gondomareño no congreso celebrado este sábado no auditorio municipal, como facía prever o número de avais presentados --166 por parte dela e 93 por parte del--.

O encontro contou coa presenza da presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, quen, ao igual que o resto dos cargos populares que interviñeron no acto, enviou unha mensaxe de unidade, que avalou en que ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, "o que -- lle-- salvou no último ano non foi outra cousa que ter un partido unido detrás".

"Igual que nunha familia, porque isto é unha familia, hai que estar unidos, iso é o que fainos fortes, é o que nos diferencia doutros", sostivo, antes de apuntar que todos vanse "deixar a pel por recuperar Alcaldía de Gondomar e o liderado na bisbarra" do Val Miñor, na que actualmente o PP só conserva a Alcaldía de Baiona.

O presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, pola súa banda, remarcou que o PP "sae a gañar, e, por iso ,tiene que estar en forma, e por iso faise este congreso". "Empezamos polo sitio máis difícil: Vigo; e agora Gondomar, e logo irá Nigrán, e O Porriño, Tui...", avanzou, "incidindo en que non é un problema que haxa máis dunha candidatura, o preocupante sería que ninguén se quixese presentar".

Tamén incidiu en que no relativo a Gondomar, o PP ten que fortalecerse e recuperarse do golpe no ano 2015", cando o ata entón rexedor, Fernando Guitián, perdeu a Alcaldía. "Non nos foron as cousas ben en Gondomar e noutros lados, pero xa nos pasou noutras épocas e recuperámonos; e volverémonos recuperar, porque hai unha fórmula: Estar unidos", rematou.

O PP LOCAL "ESTÁ VIVO"

O coordinador comarcal do partido, Jesús Vázquez Almuíña, iniciou o seu discurso agradecendo o seu postulación ao outro candidato, así como a Paula Bouzó e o seu equipo, e considerou que o resultado obtido polo PP local "é un acicate bo para o partido, porque tiña problemas pero está vivo e ten que seguir traballando para o que sempre foi e volver á Alcaldía".

Así as cousas, sostivo que na actualidade o PP non goberna en Gondomar porque "non foi unido". "Dividímonos, e agora en Gondomar hai parálise, non hai un grupo de goberno porque non se pode gobernar con 3, 4, 5 partidos", considerou respecto ao goberno de coalición liderado polos socialistas. "A partir de agora, primeiro xenerosidade, temos que seguir traballando e unindo o partido", instou a candidata electa.

Precisamente a nova presidenta, que estivo moi emocionada durante a súa intervención, trasladou o seu agradecemento ao seu adversario e subliñou que as portas están "abertas para todo o mundo". "Non deixamos de ser xente do PP; e se non nos unimos e imos da man, non podemos chegar a gobernar", concluíu.