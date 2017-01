Partido para esquecer

Ficha técnica

CD Lugo 2: Xose Xoan; Jordi Calavera, Djaló, Ignasi Miquel, Serge Leuko; Seoane, Sergio Gil (Fede Vico, 81’); Iriome (Pablo Caballero, 75’), Campillo, Pedraza (Brayan Perea, 88’) e Joselu.

Nàstic Tarragona 3: Reina; Suzuki, Iago Bouzón, Bruno Perone, Mossa; Gerard, Tejera, Luismi (José Carlos, 70’), Cordero; Achille Emaná (Álex López, 87’) e Manu Barreiro (Stephane Emaná, 49’).

Goles: 1-0: Joselu, de penalti (minuto 14).1-1: Stephane Emaná (54’). 2-1: Joselu (66’). 2-2: Achille Emaná (73’). 2-3: Stephane Emaná (89’).

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). Amarelas a Djaló (26’) e Seoane (72’) nos lucenses e a Achille Emaná (20’), Mossa (56’) e Stephane Emaná (85’) no Nàstic.

Incidencias: partido da 22ª xornada de Segunda División disputado no Anxo Carro ante 3.084 espectadores.

O Lugo encaixou tres goles no Anxo Carro contra o pechacancelas. | Fonte: lfp.es

Non foron dabondo dous goles de Joselu. O Lugo encaixou tres no Anxo Carro, o terceiro de Stephane Emaná no minuto 89, e os de Luis César caeron ante a súa afección contra o pechacancelas da Liga, o Nástic, que levaba seis xornadas sen vencer. Foi un mal partido do Lugo, cun final aínda peor, no arrinque da segunda volta. O vindeiro domingo (20.00 horas), visita a Zaragoza.



E iso que o Lugo adiantouse axiña no marcador. Despois dun zurdazo de Mossa que Xose Xoan desviou a a córner con apuros, o lateral do Nástic agarrou a Iriome nun córner e o árbitro non dubidou en sinalar o penalti. Joselu fixo o seu 14º gol dende os once metros. Pero o Lugo apenas tiña a pelota e non estaba cómodo sobre o campo, quizais botando de menos a Carlos Pita. O Nàstic estivo a piques de empatar pouco antes do lecer, pero o remate coa testa de Achille Emaná foise ao traveseiro.



Tralo paso por vestiarios, Juan Merino deu entrada a Stephane Emaná polo compostelán Manu Barreiro, e o camerunés fixo o empate tras unha falta lateral cando só levaba cinco minutos no campo. Seguía o Lugo sen moitas ideas, pero Joselu marcou o 2-1 no minuto 66 tras unha xogada de Jordi Calavera.

Co 2-1, unha vez máis, o Lugo non soubo pechar o partido, e os tarraconenses reaccionaron e volveron acadar a igualada tras un centro que rematou coa testa e con precisión Achille Emaná.

Co 2-2, Luis César recorreu a Pablo Caballero para xogar con dous dianteiros, pero foi de novo Joselu quen tivo o terceiro coa testa a centro de Calavera. Entraron tamén Fede Vico e Brayan Perea, pero foi o Nástic quen completou a remontada no minuto 89, co segundo gol de Stephane Emaná, que aproveitou o rexeite de Xose Xoan tras un man a man con Álex López. Outro punto que perde o Lugo na recta final.