Oito persoas afectadas por inhalación de fume e intoxicación de monóxido en dous accidente en O Carballiño e Forcarei

Un total de oito persoas resultaron afectadas por inhalación de fume e intoxicación de monóxido en senllos accidentes en O Carballiño (Ourense) e Forcarei (Pontevedra).

En concreto, cinco persoas --tres adultos e dous menores-- resultaron afectadas por inhalación de fume tras declararse un pequeno incendio na súa casa, no Carballiño.

Segundo se lle indicou ao 112, o incendio afectou unicamente a televisión do salón da vivenda, situada en Cabanelas. Todo puido deberse a un curtocircuíto.

Aínda que o lume foi sufocado polos propios particulares, o fume afectou a toda a vivenda, polo que as vítimas foron evacuadas ao Hospital Cristal Piñor.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia ás 3,30 horas da madrugada deste domingo para alertar da situación. O persoal da central de emerxencias do 112 informou Urxencias Médicas, a Protección Civil e á Garda Civil.

INTOXICACIÓN EN FORCAREI

Tamén na madrugada deste domingo, esta vez no municipio de Forcarei, tres persoas resultaron afectadas por unha intoxicación de monóxido de carbono. A mala combustión dunha cociña ou braseiro podería estar detrás da intoxicación.

En concreto, os feitos tiveron lugar nunha vivenda de Ventoxo. Os servizos sanitarios informaron da situación ao 112 á 1,45 horas deste domingo. Deseguido, dende o CAE 112 Galicia avisouse aos Bombeiros do Deza, ao GES de A Estrada, a Protección Civil e á Garda Civil.

As tres persoas afectadas recibiron asistencia sanitaria en distintos centros.