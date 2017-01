As vítimas de Angrois volven a Bruxelas para que se depuren responsabilidades

As vítimas do accidente do tren Alvia acontecido en Angrois en xullo de 2013 proseguen a súa loita en busca de "toda a verdade" sobre o sinistro que acabou coa vida de 80 persoas. Esta semana volverán a Bruxelas coa esperanza de que o papel de Europa sexa fundamental para que se depuren responsabilidades. Primeiro intervirán ante a comisión de peticións, onde exporán dúas denuncias que interpuxeron contra España, e despois volverán reunirse con responsables da Axencia Ferroviaria Europea.

Plataforma de vítimas do accidente de tren en Angrois | Fonte: Europa Press.

Neste órgano, e apoiándose nas súas teses sobre as esixencias en materia de seguridade, teñen postas as súas esperanzas para que a causa non se peche "en falso" e se depuren as responsabilidades que están convencidos que existen detrás do sinistro.

Así, unha delegación da plataforma de afectados composta por Jesús Domínguez, Rogelio Bernardo e Teresa Gómez-Limón estará na comisión de peticións do Parlamento Europeo este martes da man da representante do BNG en Europa, Ana Miranda, que pediu en días pasados que o xuíz que instrúe o caso cite a declarar aos directivos da Axencia Ferroviaria Europea, que emitiu un informe moi crítico coa investigación realizada pola comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).

COMISIÓN DE PETICIÓNS

A xornada empezará formalmente ás 11,40 horas na Eurocámara, onde chegaron as denuncias dos afectados a través do Bloque, mediante o grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea.

Empezará tomando a palabra a presidenta da comisión de peticións, para dar paso a un membro da Comisión Europea —trátase dun órgano de control ao Executivo—. Este membro será Josef Doppelbauer, director executivo da Axencia Ferroviaria Europea, a quen seguirán os grupos parlamentarios e, a continuación, deputados libres.

Josep Maria Terricabras e Tatiana Zhdanok (ambos os dous de Los Verdes/ALE) defenderán a tese de que en Angrois hai máis responsabilidades por depurar que o erro do maquinista, e solicitarán que a Axencia Ferroviaria Europea compareza no procedemento do que se encarga o Xulgado de Instrución número 3 de Santiago.

Despois tocaralles falar aos peticionarios: Jesús Domínguez ocuparase de expoñer a denuncia por incumprimento da normativa europea de seguridade e Teresa Gómez-Limón fará o propio co suposto delito de publicidade enganosa (a liña vendeuse no seu día como de alta velocidade pero as vítimas critican que non tiña as prestacións necesarias para iso, pola ausencia do sistema de control do freado 'ERTMS', entre outras cuestións).

Aínda que non é habitual a súa utilización, Doppelbauer poderá entón intervir por segunda vez, e ese mesmo día se resolverá sobre se as denuncias seguen o seu curso.

REUNIÓN COA ERA

Xa o mércores 25, a Axencia Ferroviaria Europea (ERA nas súas siglas en inglés) recibirá de novo as vítimas. Os actores deste encontro serán os mesmos que nas dúas anteriores ocasións (novembro de 2015 e xullo de 2016).

Así, Domínguez, Bernardo e Gómez-Limón, xunto con Ana Miranda —impulsora desta reunión e das precedentes— , volveranse entrevistar co director executivo da Axencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, e os máximos responsables de seguridade deste ente europeo.

Un ente que emitiu un informe moi crítico coa investigación realizada pola comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), órgano adscrito ao Ministerio de Fomento e que unicamente atribúe a traxedia ao "exceso de velocidade do tren" e a "falta de atención" do maquinista ao responder unha chamada telefónica.

O maquinista é agora o único imputado na causa, pero durante a investigación xudicial, reaberta pola Audiencia Provincial da Coruña para dilucidar se Adif e Renfe desenvolveron correctamente a avaliación integral de riscos na liña Ourense-Santiago, chegaron a estalo altos cargos do administrador de infraestruturas ferroviarios.

O informe que sostén que a investigación de Angrois non foi independente e faltan "elementos clave" foi trasladado ás vítimas en Bruxelas en xullo de 2016, despois de que en novembro de 2015 os responsables da dirección xeral de transporte da Comisión Europea (DG Move) e membros da axencia ferroviaria comprometésense a estudar o seu caso.

Dende o accidente, os afectados e os seus familiares non baixaron os brazos e seguiron levando as súas demandas a diferentes instancias. Actualmente as maiores esperanzas téñenas postas na actuación de Europa. De feito, reivindican que, en parte pola súa presión, neste momento o xuíz Andrés Lago Louro —segundo instrutor, despois de Luis Aláez— non descarta facer caso á súa reclamación (coincidente coa do fiscal e a do avogado do maquinista) de pedir un novo informe á Axencia Ferroviaria Europea.

A idea é que sexa este órgano especializado o que ditamine sobre a análise de riscos na liña e, en concreto, na curva de A Grandeira, un punto do tramo Ourense-Santiago no que o tren debe reducir a velocidade duns 200 quilómetros por hora a uns 80, e no que non estaba instalado o 'ERTMS'.

Así as cousas, neste escenario, o martes 24 e o mércores 25 preséntanse como dúas novas datas importantes para a resolución do caso polo accidente do Alvia. Apenas dous días despois, o 27, remata o prazo para que os peritos acheguen ao maxistrado Lago Louro novos estudos sobre a análise de risco.