A agrupación municipal Asembleas Abertas de Curtis pediu o alcalde, Javier Caínzos (PP), que "devolva o recibido de Novacaixagalicia". "O Tribunal Supremo envía ao cárcere aos exdirectivos de Novacaixagalicia por apropiación indebida con fins de lucro persoal, pero os responsables políticos destes delitos seguen impunes, como é o caso do señor Javier Caínzos, alcalde de Curtis e membro do Consello de Administración da caixa, que aprobou nese momento as indemnizacións millonarias aos seus directivos".

Nun comunicado, Asembleas Abertas de Curtis denunciou que Caínzos "non só non pagou as consecuencias dos seus actos, nin política nin xudicialmente, senón que nin tan sequera se dignou a devolver o diñeiro percibido da caixa".

"Durante o seu paso pola caixa tamén se produciu a estafa de millóns de euros aos preferentistas", remarcou a agrupación municipal, xusto antes de indicar que "a xestión que levaron a cabo implicou ter que rescatar esta entidade con 9.000 millóns de euros do erario público".

A continuación, lamentou que Caínzos non asumira as súas "responsabilidades": "Segue exercendo como alcalde de Curtis e, ademais, foi premiado co posto de deputado provincial", censuraron dende Asembleas Abertas de Curtis.

Nesta liña, esta agrupación municipal serviuse das palabras dun alcalde do PP para reafirmar a súa postura. Concretamente, referiuse ás palabras do rexedor de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro (PP), quen fixo público que a súa renuncia á candidatura na que a dirección provincial o propoñía como deputado provincial polo partido xudicial de Betanzos, xunto co alcalde de Curtis, se baseou no convencemento de que non sería ético nin moral compartir candidatura cun político que foi conselleiro de Caixa Galicia.

PALABRAS DO ALCALDE DE OZA-CESURAS

"Sería un acto indigno cos meus veciños, cos afectados, cos meus concelleiros, coa miña propia familia e comigo mesmo aceptar o convite do PP provincial, máis cando a semana pasada o alcalde de Curtis tivo que declarar ante a Audiencia Nacional acerca da súa pertenza ao Consello de Administración de Caixa Galicia", argumentou o rexedor de Oza-Cesuras en xuño de 2015.

A pesar de todo o relatado, sinalaron dende Asembleas Abertas de Curtis, o alcalde deste municipio coruñés "non fixo nin o máis mínimo xesto por rectificar, devolver o diñeiro e, cando menos, pedir desculpas pola gravidade e consecuencias da súa actuación".

Tamén lamentou a agrupación municipal que, dende o PP, "parece que tamén queren botar terra sobre o asunto", premiándoo, criticou, con "algún carguiño máis".

INGRESO EN PRISIÓN

A Audiencia Nacional ordenou o pasado luns 16 de xaneiro o ingreso en prisión para catro directivos de Novacaixagalicia (NCG) e un asesor xurídico que foron condenados en 2015 a dous anos de cárcere polo cobramento de indemnizacións millonarias que concedéronse a si mesmos antes de abandonar a entidade e que chegaron os 22 millóns de euros.

Os condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza e Óscar Rodríguez Estrada --que se prepararon as prexubilacions millonarias ante a previsión de que a entidade ía prescindir dos seus servizos de forma inminente--, Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixanova) e o asesor xurídico Ricardo Pradas Montilla, que ingresaron na tarde deste luns 16 de xaneiro no cárcere.