A asociación animalista Libera denunciou que o "crecente" abandono animal en Galicia trae parello un incremento no gasto que esta lacra supón para as administracións públicas implicadas. A asociación estima que este ascende un total de 3,3 millóns de euros en 2016.

Segundo sinalaron Libera e a Fundación Franz Weber (FFW) este domingo nun comunicado, cada animal abandonado supón un gasto de 200 euros en concepto de servizos de recollida e manutención.

Non obstante, as asociacións animalistas advertiron que estamos ante unha "aproximación económica" e recordaron que, aínda que son "poucos" os casos en que se rescatan cans ou gatos con graves feridas ou fracturas, nestas ocasións se requiren intervencións que superan "os varios centos de euros". Cantidades que son asumidas por "concellos, deputacións e entidades protectoras".

Libera e a Fundación Franz Weber tamén criticaron que o abandono se converteu nun "negocio" para un "reducido grupo de empresas" que ingresan diñeiro de forma que "non contribúen a encarar o problema".

Así mesmo, os animalistas tamén apuntaron que as administracións "tampouco están a poñer da súa parte para acabar co abandono" e que son "moi poucos os concellos que levaron a cabo campañas de sensibilización para informar da tenza responsable, a adopción e as sancións que supoñen o maltrato e abandono.

No comunicado, Libera tamén reiterou que a situación non mellora e que o 2016 pechou con 16.800 animais abandonados en Galicia, o que supón un aumento do 22,6 por cento dende 2013.