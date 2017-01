Ferreiro nega que exista un veto a Villares, pero se opón a que sexa o único voceiro de En Marea

O alcalde da Coruña e líder de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, negou a existencia dun veto ao voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares. Non obstante, opúxose a que este último sexa o único voceiro do partido e eludiu consideralo como líder da formación.

Nunha entrevista en Radio Galega, Ferreiro volveu defender un modelo de portavocía coral, iso si, matizando que non se trata dun conflito con Villares. "Sempre é máis doado levar as discusións ou intentar encadrar as discusións no ámbito persoal de fulano contra mengano ou mengano contra fulano, pero aquí non é así", asegurou.

É máis, insistiu en que ten unha "magnífica relación" co voceiro parlamentario de En Marea e, neste aspecto, cre que está a exercer o seu cargo no Parlamento galego de forma "magnífica". Non obstante, cre que unha organización "tan plural, rica e diversa" como En Marea debe ter tamén unha presenza pública que reflicta esa riqueza".

"TODO O PROTAGONISMO"

De feito, considera que, como voceiro parlamentario, Villares xa ten garantido "todo o protagonismo dende o Parlamento" durante toda a lexislatura. Con todo, o rexedor herculino evitou considerar o maxistrado en excedencia como o líder de En Marea.

Neste sentido, defendeu que "o concepto de liderado se basea máis na 'auctoritas' que na 'potestas'. "A auctoritas gáñase no día a día, no exercicio, e iso independentemente do cargo orgánico que teña ou deixe de ter", relatou.

A continuación, Ferreiro aproveitou para esixir un papel protagonista das mareas locais na dirección de En Marea: "Hai que empezar a dar voz á xente que ata agora non a tivo. Ten que impulsar xente nova, renovar caras", opinou.

MAREAS, "FORTEMENTE REPRESENTADAS"

"Todas as mareas do país deben sentirse fortes, fortemente representadas. Pode ser unha persoa da Marea Atlántica ou doutra marea, ou varias persoas pertencentes aos diferentes ámbitos do noso espazo político", sinalou.

Ferreiro negou, en calquera caso, que el estea a pensar en dar o salto á política autonómica: "Non teño ningunha intención en ir máis alá das miñas responsabilidades como alcalde da Coruña", resolveu.

De feito, anunciou que valora presentarse á reelección: "Eu asumín o compromiso de estar un mandato e o límite de dous mandatos. Sempre digo que se as cousas van razoablemente ben e hai vimbios, o normal sería presentarse a unha reelección", explicou.

En clave local, o rexedor da Coruña deulle unha semana de prazo ao PSdeG para pactar os presupostos locais de A Coruña. "Démoslles unha marxe, pero a marxe xa rematou e agora, haxa acordo ou non, imos levar este mes a pleno os presupostos", indicou Ferreiro, quen non descarta vincular as contas a unha moción de confianza.