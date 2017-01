A Asociación Europea de Pobos Históricos Termais admite como membro a Turismo de Galicia

A Asociación Europea de Pobos Históricos Termais (EHTTA) aceptou na súa última asemblea celebrada en Italia incluír entre os seus membros Turismo de Galicia.

O director de Competitividade deste organismo, José Luis Maestro, representou á Xunta no último encontro da EHTTA, que tivo lugar na localidade francesa de Eghien-les-Bains, segundo informou o Goberno galego.

Estas reunións teñen como obxectivo "articular entre os distintos socios un proxecto europeo" co que, a través de fondos comunitarios, desenvolver "as posibilidades do turismo termal dende o punto da prevención da saúde e do benestar".

Así, o comité executivo da EHTTA está formado por representantes de varias localidades termais italianas e francesas, pobos termais do Macizo central francés, a cidade de Bath (Inglaterra) e Ourense.

A asociación conta co respaldo do Instituto Europeo de Itinerarios Culturais do Consello de Europea e actúa como "representante europeo dos Pobos Históricos Termais".