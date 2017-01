O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, apostou por pechar a comisión de investigación das caixas, que este luns se reabre no Parlamento galego. "Non é bo andar sempre revisando. Creo que a cuestión está suficientemente clara", apostilou.

Nunha entrevista concedida á Cadena Ser recollida por Europa Press, Martínez indicou que a investigación sobre a fusión das caixas de aforros galegas está "en fase de pechar", xa que entende que "todo o que tiña algo que dicir o fixo no Parlamento". "Dun xeito rápido, pero sen ansiedade, hai que facer o informe que peche esta cuestión", manifestou.

Días despois do ingreso en prisión dos exdirectivos de Novacaixagalicia polo caso das indemnizacións millonarias, o titular de Facenda de la Xunta defendeu a xestión de Feijóo no proceso de fusión das entidades financiares.

Na súa opinión, foi o Banco de España quen "mirou para outro lado" logo de coñecerse o asunto das prexubilacións dos directivos das caixas. "A nosa (a Xunta) postura foi moi clara. Non tendo competencias, o presidente da Xunta dirixiuse ao Banco de España, que tiña a competencia exclusiva, e o gobernador nin contestou nin actuou respecto ao que o presidente poñía no seu coñecemento", indicou.

Neste sentido, subliñou que "non houbo unha correcta asunción da competencia por parte das principais autoridades do Banco de España" algo que, na súa opinión, "si se fixo dende Galicia".

O NIVEL DE BENESTAR ESTÁ "RECUPERADO"

Por outra banda, o conselleiro de Facenda asegurou que "con carácter xeral, os niveis de benestar xa están recuperados" respecto aos que había antes do inicio da crise, pero que "a nivel individual hai persoas que o están a pasar mal".

"O noso obxectivo desta lexislatura é unha recuperación económica que permita a recuperación universal e completa de practicamente todas as persoas que hoxe en día o seguen pasando mal, incidiu, para logo matizar que "a xente que o pasa mal" na actualidade é "menos que a que había en 2015".

PRESUPOSTOS DA XUNTA

Martínez tamén respondeu a preguntas sobre os presupostos da Xunta para o ano 2017, que se atopan en trámite parlamentario. No pleno celebrado o pasado luns no Pazo do Hórreo, os populares tombaron todas as emendas da oposición.

En relación a iso, indicou que "alí onde existan propostas netamente diferentes ao que este goberno defende" o PP será "serio". Tras isto, acusou a oposición de ter un "maximalismo político que non está suficientemente evolucionado".

LEI ACOMPAÑAMENTO

Por último, respecto ás críticas lanzadas dende a oposición pola tramitación da lei de acompañamento aos presupostos, Martínez opinou que se trata dun debate "superado nos tribunais" e que "hai cuestións de carácter puntual que afectan a diferentes leis que hai que ter listas ao empezar o exercicio".

"É certo que o debate non se furta pero queda minimizado. A maioría desas leis non se tocan un ou dous artigos e non necesita un período de tramitación tan longo", resolveu.