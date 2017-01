Tribunais.- Xulgan este luns a dúas persoas por traficar con estupefacientes nun festival celebrado en 2014

Dúas persoas serán sometidas a xuízo este luns en A Coruña acusadas dun delito contra a saúde pública por trafico de estupefacientes nun festival de música electrónica celebrado en Cerceda (A Coruña) no verán de 2014.

A Fiscalía pide impoñer aos acusados unha pena de tres anos e seis meses de prisión e unha multa de 300 euros. No momento da súa detención, os acusados atopábanse no interior dun vehículo en posesión de "diversas sustancias estupefacientes".

Así, portaban 35 envoltorios de plástico que contiñan un total de 28 gramos de 'speed' "cunha pureza do 10,93%". Segundo a Fiscalía, estas sustancias "alcanzarían na venda ilegal un valor de 170,75 euros".

Os acusados, que contan con "antecedentes penais non computables a efectos de reicidencia", foron detidos na madrugada do 6 de xullo de 2014 nas inmediacións do polígono Acebedo-Cerceda, onde se celebraba o festival Free Live.