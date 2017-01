Tribunais.- A Fiscalía pide 9 anos de prisión para un home acusado de violar unha muller en Oleiros (A Coruña)

Este luns iníciase un xuízo no Xulgado de Instrución número 8 de A Coruña no que a Fiscalía pide nove anos e dous meses de prisión para un home acusado de violar unha muller en Oleiros (A Coruña) hai seis anos.

O suceso aconteceu en maio de 2011. O acusado coñecía a vítima por manter relacións íntimas a cambio de diñeiro, xa que a muller se dedicaba ocasionalmente á prostitución.

Na madrugada do 5 de maio, o acusado atopouse coa vítima e insistiu en que esta o acompañase a un vivenda que o home tiña no termo municipal de Oleiros co argumento de que alí "pagaríalle máis diñeiro: uns 300 euros", segundo informa a Fiscalía de A Coruña.

No domicilio, o home indicou á vítima que non dispoñía de efectivo e que, a cambio, estenderíalle un cheque, ante o que ela respondeu que quería abandonar o lugar.

O acusado propinou unha labazada á muller e manifestoulle que "non se iría de alí sen ter relacións sexuais" con el. Tras isto, agrediuna física e sexualmente.

A Fiscalía considera os feitos como un delito de agresión sexual na súa modalidade de violación e reclama unha pena de prisión de nove anos e dous meses, así como o pagamento dunha indemnización a vítima de 30.000 euros e outros 340 euros ao Sergas polos gastos médicos derivados da atención á muller agredida.