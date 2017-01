Este luns mantéñense as temperaturas baixas, con once provincias en risco, entre elas Lugo e Ourense

A semana comezará con menor probabilidade de chuvias e nevadas en case todo o país, coa excepción do leste e nordés onde se esperan precipitacións ao longo da xornada. Este luns mantense o risco por baixas temperaturas en once provincias, entre elas Lugo e Ourense.

Na Península as temperaturas diúrnas irán en lixeiro descenso. As mínimas subirán no norte, sobre todo no Cantábrico e no alto Ebro. Poucos cambios no resto. As xeadas continuarán afectando á maior parte do interior peninsular, intensificándose en zonas altas, especialmente en Pireneos onde serán fortes.

As baixas temperaturas continuarán provocando aviso por risco nas provincias de Huesca, Albacete, Guadalajara, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Zamora, Lleida, Lugo e Ourense que poderán chegar aos seis graos baixo cero, segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

A cota de neve situarase entre os 800 e os 1.200 metros na área mediterránea, e entre os 700 e os 900 metros no resto da Península. Cota de neve en torno aos 1.200 metros nas illas Baleares. Por nevadas atópanse en situación de risco Barcelona, Girona e Castellón.

En Baleares e no litoral de Girona o ceo amencerá nubrado ou cuberto e con precipitacións localmente persistentes que poderían ir acompañadas de tormentas. Tamén tormentas persistentes na costa de Alicante que se estenderán, aínda que de modo menos intenso, ao resto da Comunidade Valenciana e a Cataluña. A Aemet mantén os avisos amarelos por vento, chuvias e fenómenos costeiros no Mediterraneo. Concremente en Barcelona, Girona, Alicante e Valencia, Mallorca, Menorca e Ibiza e Formentera por ondada, e por vento e chuvia tamén Baleares.

Aparición dalgúns chuvascos débiles e dispersos no litoral cantábrico, no Sistema Ibérico, en puntos do leste e nordés da Península, na área do Estreito, en Melilla e no norte das Illas Canarias de maior relevo.

O ceo mostrarase pouco anubrado no sueste peninsular e no resto de Canarias, e con algúns intervalos anubrados no resto da Península, con tendencia a despexarse na metade sur.

O vento será do oeste no litoral de Alborán e forte ou con intervalos de forte en Baleares e en puntos do litoral catalán e valenciano. No resto, vento de compoñente norte.