As eleccións internas de En Marea para escoller as 35 persoas que integrarán o Consello das Mareas, o máximo órgano de decisión do partido instrumental entre asembleas e do que sairá a nova coordinadora, concluíron ás 9,00 horas deste luns "sen incidencias de ningún tipo".

Ferreiro, Villares e Beiras nun plenario de En Marea | Fonte: Xurxo Guitián

Segundo explicaron a Europa Press fontes do comité electoral, como estaba previsto ás 9,00 horas pechouse un proceso que "técnicamente" foi "moi limpo".

"Non houbo incendias de ningún tipo salvo consultas de xente que non recordada ou esquecera o contrasinal", concretou as mesmas fontes, que precisaron que se tratou "máis ben de dúbidas".

Unha vez concluídos os comicios procedeuse a realizar un "control antifraude", segundo concretaron as mesmas fontes do comité electoral, tras o que se procederá ao cruzamento de datos e reconto. Está previsto que esta tarde presenten os resultados en rolda de prensa. En Marea mandou unha previsión informativa anunciando unha rolda de prensa as 18 horas.

TRES CANDIDATURAS

Nestes comicios internos compiten tres candidaturas. Os resultados provisionais daranse a coñecer este luns pola tarde pero a constitución do órgano non se celebrará ata o sábado día 28.

Luís Villares nunha rolda de prensa de En Marea | Fonte: EP

Así, concorren ao proceso interno a lista 'Máis Alá', encabezada polo actual voceiro parlamentario Luís Villares; a candidatura 'Somos Quen', capitaneada polo deputado Davide Rodríguez e formada con xente afín a Anova; así como 'Queremos Particitar', composta por persoas vinculadas a Cerna como a exdeputada Consuelo Martínez, a actual parlamentaria Paula Vázquez Verao ou o veterano nacionalista Mario López Rico.

A principal incógnita que se resolverá tras este proceso interno será se Luís Villares poderá compaxinar a portavocía parlamentaria coa orgánica toda vez que o documento asociado á súa propia candidatura veta que o maxistrado lucense poida compatibilizar o seu labor na Cámara galega coa de voceiro do partido político.

Esta postura incluída no documento de 'Máis Alá!' contrasta, non obstante, coa das outras dúas listas que tamén se presentaron aos comicios internos. Este feito, sumado ao regulamento das eleccións internas, fai que tecnicamente o voceiro parlamentario de En Marea tamén o poida ser do partido que se constituíu en xullo de 2015 na asemblea de Vigo.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO

Segundo o regulamento deste proceso, o Consello das Mareas serán proporcional aos resultados obtidos polas distintas listas, de tal forma que serán proclamadas electas as persoas que ocupen, segundo a orde da candidatura presentada, os postos que a cada unha lle correspondan conforme á repartición proporcional pura.

As persoas que posúan a condición de membro do órgano executivo a nivel autonómico de dirección dunha organización política ou ocupen unha responsabilidade executiva nesta, poderán concorrer ás eleccións ao consello pero non poderán formar parte do seu órgano executivo ou coordinador.

Así mesmo, os representantes institucionais de ámbito autonómico ou estatal non poderán superar o 20% do conxunto deste órgano. Ademais, as persoas que ostenten a condición de voceiros dos grupos parlamentarios formarán parte con voz e sen voto neste órgano mentres ostenten a devandita condición.

Pola súa banda, a coordinadora será elixida polo Consello das Mareas tendo en conta a proporcionalidade dos resultados das listas presentadas. Nela tamén participarán os voceiros en Parlamento de Galicia e no Congreso, tamén con voz pero sen voto.