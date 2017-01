Trasladadas en Santiago dúas persoas por intoxicación de monóxido de carbono debido a un quentador

Dúas persoas foron trasladadas na madrugada deste luns ao Hospital Clínico de Santiago por intoxicación de monóxido de carbono supostamente debido a un quentador de butano.

Segundo informou o 112 Galicia, a mala combustión dun quentador de butano "é a causa máis probable" que motivou o traslado. Así o relataron os bombeiros que se desprazaron á vivenda afectada, tras ser alertados por servizo de emerxencias.

Pasados uns minutos das 2,15 horas, o persoal do 112 Galicia despois de recibir a alerta dun particular, pasou aviso de inmediato a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Santiago.

O alertante solicitaba asistencia sanitaria para un domicilio da Costa Nova de Abaixo, en Santiago. Tamén, requiriuse a colaboración dos axentes da Policía Local e de Protección Civil.

Unha vez na vivenda, localizados os afectados e feitas as correspondentes medicións, os bombeiros confirmaron a presenza dese gas que, achacaron á "mala combustión do quentador", segundo indicaron as mesmas fontes.

Ao lugar o 061 desprazou, segundo informaron a Europa Press fontes sanitarias, unha ambulancia medicalizada que levou ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago a unha muller de 28 anos, C.H.S., e outra asistencial que trasladou ao CHUS ao varón M.M.G., de 27 anos.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia tamén se informou á empresa subministradora do gas.