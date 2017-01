O 061 atendeu a 64 persoas debido a 48 accidentes de tráfico rexistrados a fin de semana en Galicia

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendeu durante a fin de semana a 64 persoas debido a 48 accidentes de tráfico rexistrados na rede viaria galega.

A Central de Coordinación, segundo informa o 061, recibiu entre as 15,00 horas do venres 20 de xaneiro e as 23,59 horas do domingo 22 un total de 55 chamadas en relación con sinistros de circulación. O día que rexistrou máis incidentes foi o domingo, con 20 accidentes.

Os recursos sanitarios mobilizados polo 061 ascenderon a 66. En concreto, as ambulancias medicalizadas realizaron seis saídas; as asistenciais, 48; e as convencionais, sete; mentres que o helicóptero medicalizado atendeu nunha ocasión e os médicos de Atención Primaria prestaron asistencia en catro ocasións.

En 54 casos os feridos foron levados aos centros sanitarios correspondentes e en dez ocasións recibiron atención no lugar do incidente sen necesitar traslado.

A proporción de homes atendida foi do 47 por cento e a de mulleres ascendeu o 53 por cento. En canto ás idades dos feridos, un 39 por cento tiña entre os 20 e 34 anos.

Pontevedra, con 22 accidentes, foi a provincia que rexistrou máis sinistros durante os desprazamentos da fin de semana; seguida da Coruña, con 20; Ourense, con catro; e Lugo, con dous.