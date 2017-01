A cifra de negocios na Industria creceu en Galicia un 3,4 por cento o pasado mes de novembro respecto ao mesmo perído do ano pasado, segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística publicados este luns.

Así, a media interanual da comunidade galega sitúase por detrás do crecemento rexistrado na cifra de negocios do conxunto do Estado no mesmo período, que aumentou un 6,2 por cento.

Deste modo, Galicia é a sexta comunidade autónoma con peor crecemento interanual, só por diante de La Rioja (2,8%), Castilla-La Mancha (2,2%), Comunidad Valenciana (1,8%), Canarias (0,9%) e Illas Baleares, a única rexión de España con saldo negativo ( -1,1%).

Respecto aos datos dos once primeiros meses de 2016, Galicia experimentou un incremento do índice de negocios do 0,1% polo 0,2% rexistrado no conxunto estatal.

DATOS ESTATAIS

A cifra de negocios da industria aumentou un 6,4% o pasado mes de novembro respecto ao mesmo mes de 2015, mentres que as entradas de pedidos do sector avanzaron un 6,9%, segundo datos difundidos este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Co dato de novembro, a facturación da industria regresa a taxas positivas despois de retroceder un 0,5% no mes de outubro. Pola súa banda, os pedidos encadean xa catro meses consecutivos de avances interanuais.

A variación interanual de novembro no caso da facturación do sector é case sete puntos superior á de outubro (-0,5%), en tanto que a dos pedidos é 3,5 puntos superior á do mes anterior (+3,4%).

Corrixido o efecto calendario e a estacionalidade, a cifra de negocios da industria incrementouse un 4,8% o pasado mes de novembro en taxa interanual, cifra 2,5 puntos superior á de outubro, mentres que os pedidos do sector creceron un 5,4%, taxa catro décimas inferior á de outubro (+5,8%).