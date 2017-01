A facturación do sector servizos sobe en Galicia un 11,7%, o maior crecemento de toda España

Galicia experimentou en novembro o maior crecemento da cifra de negocios do sector servizos do conxunto estatal cunha suba do 11,7 por cento, segundo os datos publicados este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Deste modo, Galicia sitúase como a comunidade autónoma que máis aumentou a súa facturación no Sector Servizos de Mercado no mes de novembro respecto ao mesmo período do pasado ano, un índice que creceu no conxunto estatal un 6,6 por cento.

Así, a comunidade galega sitúase por enriba de Cantabria (10,4%), A Rioxa (10,4%), Castela-A Mancha (9,5%), Extremadura (9,2%) e Rexión de Murcia (8,5%); lugares onde máis crece este índice de toda España nun mes no que todas as rexións aumentaron a súa facturación no sector terciario.

En canto aos datos rexistrados no ano natural --de xaneiro a novembro de 2016--, o índice de cifra de negocios no sector terciario aumentou un 9,3 por cento polo 4,2 por cento do total do Estado.

DATOS OCUPACIÓN

En canto aos datos de ocupación, o emprego no sector terciario aumentou un 2,0 por cento en novembro, medio punto por debaixo do crecemento experimentado en toda España.

En comparación co mes de outubro, a ocupación no sector servizos reduciuse un 0,5 por cento, mentres que nos datos referidos aos once primeiros meses de 2016, este índice creceu un 2,1%, lixeiramente inferior á cifra total de España (2,4%).

CIFRAS ESTATAIS

En canto ás cifras do conxunto do Estado, o sector servizos rexistrou un aumento da súa facturación do 6,6% o pasado mes de novembro en relación ao mesmo mes de 2015, coincidindo coa celebración do 'black friday'.

Esta taxa, coa que os servizos encadean xa 39 meses de ascensos interanuais, é a máis elevada dende xuño de 2014, cando o sector rexistrou un incremento da súa facturación do 7,6%.

Corrixidos os efectos estacionais e de calendario, a facturación dos servizos rexistrou o pasado mes de novembro un avance interanual do 5,9%, tamén o seu mellor rexistro dende xuño de 2014.

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos aumentou no penúltimo mes do ano pasado un 2,5% en taxa interanual, dúas décimas máis que en outubro. Con este repunte, o sector suma xa 31 meses de crecemento interanual da ocupación despois de case tres anos de caídas.

En termos mensuais (novembro de 2016 sobre outubro do mesmo ano) e eliminado o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector servizos subiu un 0,9%, en contraste co avance do 0,4% experimentado en outubro e co retroceso do 0,9% dun ano antes.

O comercio presentou o pasado mes de novembro un aumento interanual da súa facturación do 7,3%, por enriba do que experimentaron os outros servizos (+5,2%).

O incremento da facturación do comercio debeuse principalmente ao avance nun 14,5% da cifra de negocios da venda e reparación de vehículos e motocicletas, que é a actividade que máis sobe, seguida do comercio por xunto (+7,8%) e do comercio minorista (+4%).

Dentro dos outros servizos, as vendas aumentaron en todos os sectores. A hostalaría rexistrou o maior repunte da facturación (+6,7%), seguido das actividades administrativas (+5,7%), información e comunicacións (+5,3%); actividades profesionais (+5,2%), e transporte e almacenamento (+4,2%).

En canto á ocupación, o emprego no sector servizos rexistrou o pasado mes de novembro un crecemento interanual do 2,5% grazas, sobre todo, aos avances da ocupación nas actividades administrativas (+4,8%), a hostalaría (+2,6%), comercio almacenista (+2,4%) e transporte e almacenamento (+2,3%).

En taxa mensual, o emprego nos servizos retrocedeu un 0,6%, debido ao retroceso nun 1,4% da ocupación nos outros servizos, xa que o comercio experimentou un aumento do seu equipo do 0,6%.

AS VENDAS SOBEN EN TODAS AS COMUNIDADES.

O pasado mes de novembro todas as comunidades autónomas presentaron avances na cifra de negocios do sector servizos. Os aumentos máis importantes rexistráronse en Galicia (+11,7%) e Cantabria (+10,4%), e os menores, en Navarra (+4,3%) e Castela e León (+5%).

En canto ao emprego, tamén todas as comunidades presentaron no penúltimo mes do ano pasado taxas interanuais positivas respecto ao mesmo mes de 2015. Murcia foi a rexión onde máis aumentou a ocupación, cunha taxa do 4,8%, mentres que a que menos emprego creou foi País Vasco (+1,2%).