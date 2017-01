Interveñen no mercado de Moraña (Pontevedra) case un centenar de pezas de roupa falsificadas, valoradas en 7.000 euros

Axentes da Guardia Civil incautáronse no mercado ambulante da localidade pontevedresa de Moraña de case un cento de pezas de roupa deportiva supostamente falsificadas, as cales se valoran no mercado nun total de máis de 7.000 euros.

Segundo informou o Instituto Armado, o pasado xoves a patrulla fiscal e de fronteiras de Vilagarcía de Arousa localizou no mercado un posto de venda no que se expoñían ao público camisetas e pantalóns de distintos equipos de fútbol, coas súas etiquetas e marcas.

Os efectivos comprobaron que o responsable do posto carecía tanto da factura de compra das devanditas pezas coma da autorización das marcas afectadas, polo que procederon a incautar 59 camisetas e 40 pantalóns á venda.

Así mesmo, instruíron dilixencias ao responsable do posto como presunto autor dun delito contra a propiedade industrial, dilixencias que foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Caldas de Reis, en funcións de garda.