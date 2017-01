Segue a busca dunha octoxenaria desaparecida hai unha semana en Meira (Lugo)

A busca da octoxenaria desaparecida hai unha semana no municipio de Meira prosegue este luns coa participación de veciños, axentes da Guardia Civil e persoal municipal.

En concreto, dende as 9,30 horas deste luns continuouse a busca da anciá desaparecida en Meira, Oliva López con veciños, axentes da Guardia Civil e traballadores dos municipios de Ribeira de Piquín, Riotorto e A Pontenova.

O alcalde de Meira, Antonio de Dios, sostivo que "non" perden "os ánimos", aínda que recoñece que "os veciños están cansos". "Pero imos seguir traballando e loitando", apostilou.

"Estamos dende as nove e media, estase a facer o percorrido arredor de casa (en lugar de Murias) e expandiuse un pouco máis cara a Ribeira de Piquín e cara a Riotorto", concretou.

Ademais, indicou que traballan nos labores de busca "xente do Concello de Meira, de Ribeira de Piquín, e tamén do GES da Pontenova". "O domingo tamén se sumaron os cazadores", sinalou.

"Hoxe somos cincuenta persoas, esperamos saber algo cara ao mediodía, senón retomaremos a busca ás tres e media da tarde", abundou.

A última vez que se viu a octoxenaria desaparecida foi o luns 16 de xaneiro. Un veciño sinalou que "a viu comprando o peixe, sobre as oito e media da tarde". Dende ese momento non sabe nada de Oliva López, viúva de 85 anos, que "perdera facultades no último mes e medio". "Parecía desorientada", recalca Antonio de Dios.