Deteñen un varón por un roubo en Portas (Pontevedra) en 2015 de artigos de equitación, e outro por quedalos

Axentes da Guardia Civil detiveron un veciño de Portas (Pontevedra) como presunto autor dun roubo con forza de 300 litros de gasóleo, unha bicicleta e artigos de equitación, algúns dos cales foron achados nun terreo de Meis, cuxo propietario foi detido por un suposto delito de receptación.

Tal e como informou o Instituto Armado, os feitos aconteceron en maio de 2015, cando un varón supostamente saltou o muro dun terreo particular de Portas e subtraeu 300 litros de gasóleo dun camión, unha bicicleta e unha sela con cabezada, pechopetral e salvacruces, valorado todo iso nuns 1,500 euros.

Froito das pescudas do equipo de investigación da compañía da Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa, en colaboración con efectivos do posto de Caldas de Reis, conseguiuse deter o presunto autor do roubo, de iniciais R.M.M., quen actualmente cumpre condena en prisión por outros feitos similares.

Ademais, conseguiuse localizar e recuperar parte do material subtraído nun terreo da localidade de Meis, propiedade dun veciño de Portas de iniciais M.A.P.A., ao que se detivo por un delito de receptación, ao posuír efectos de procedencia ilícita. As dilixencias por estes feitos foron remitidas ao xulgado de Caldas de Reis, en funcións de garda.