Un centenar de gandeiros protestan en Bruxelas contra o modelo da UE para o sector lácteo

Un centenar de gandeiros, principalmente belgas, franceses e alemáns, manifestáronse fronte ao edificio do Consello da UE en Bruxelas, onde os ministros están reunidos para avaliar a evolución dos mercados agrícolas e, en especial, o sector lácteo, co obxectivo de protestar contra a desregulación e pedir a volta dun sistema público de control da produción.

O membro do Comité coordinación da Coordinadora Europea Vía Campesiña, José Miguel Pacheco, explicou que a protesta persegue tres obxectivos "claros". En primeiro lugar, facer ver a Comisión Europea e os países do bloque comunitario que a crise "non rematou e está moi lonxe de rematar".

En segundo lugar, os manifestantes denunciaron o intento de Bruxelas de devolver ao mercado o leite desnatado en po resultante da aplicación da intervención pública. En opinión de Vía Campesiña e European Milk Board (EMB), convocantes da manifestación, esta política "non axuda á recuperación dos prezos de produción nin tampouco á industria a comercializar as súas enormes reservas xeradas por longos meses de crise".

Por último, Pacheco explicou que os manifestantes reclaman "unha vez máis" a volta a "un instrumento público de regulación da produción". En concreto, pediu que se retome o debate sobre a recuperación das cotas lácteas, posto que dende o seu fin "o sector estivo exposto a numerosas crises" que ademais "cada vez teñen unha duración máis grande".

"Dicimos que esta desregulación que temos no sector é un traxe á medida para os intereses da grande distribución, da grande industria, e non serve aos intereses dos produtores nin dos consumidores", defendeu, antes de argumentar que recuperar unha intervención pública non só garantiría os prezos e a produción, senón tamén a calidade do produto.

Os ministros de Agricultura dos gobernos da UE reúnense este luns para debater, entre outras cuestións, a efectividade das accións aprobadas nos últimos meses para facer fronte á crise do sector lácteo. Tamén debaterán a posibilidade de estender o chamado "paquete lácteo" máis alá de 2020, como defende o Executivo comunitario.