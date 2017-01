A deputada de En Marea no Congreso Yolanda Díaz destacou que as eleccións internas para elixir as persoas que se integrarán no Consello das Mareas desenvolvérase "no marco dun proceso pacífico", tras concluír este luns ás 9,00 horas.

A preguntas dos xornalistas, sinalou que agora hai que esperar "aos resultados das seis da tarde", en alusión a un proceso que concluirá co cruzamento de datos e o reconto final e do que está previsto que na tarde deste luns se dean a coñecer os resultados.

Mentres, remarcou que, independentemente do resultado, "é a decisión que tomaron os inscritos e as inscritas e, polo tanto, ben será", engadiu en alusión á elección dos membros que integrarán o máximo órgano de decisión do partido instrumental entre asembleas e do que sairá a nova coordinadora.

Yolanda Díaz realizou estas manifestacións tras manter unha reunión co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, sobre as demandas en materia xudicial.