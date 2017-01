O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, valorou o apoio "unánime" á proposta para renomear o aeroporto de Lavacolla como Rosalía de Castro e apostou por traballar dende o "consenso" institucional para lograr que AENA sexa "sensible" ao sentir maioritario de Galicia. "E eu creo que o vai ser", destacou.

O rexedor local da capital galega considerou que os pasos a dar a partir dagora neste proceso, "no que non sobran apoios", terán que producirse tanto dende o punto de vista formal, a través da notificación do acordo polas canles regulamentarias, como político, intentando trasladar esta "sensibilidade maioritaria" entre as diferentes administracións e entidades.

Noriega destacou a "receptividade" do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, durante un encontro celebrado a pasada semana, ademais do apoio tanto do arco parlamentario, coma do propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e institucións como a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega, ou a Fundación Rosalía de Castro.

"Malo será que non nos fagan caso", confiou. Neste sentido, considerou que "o importante" é lograr que esta iniciativa saia adiante e que "AENA sexa sensible", preguntado sobre se confían en lograr a iniciativa antes do Día de Rosalía (24 de febreiro).

Neste sentido, e máis alá do custo que poida carrexar o cambio, que sería "competencia de AENA", insistiu en que "o positivo" e "o importante" é que "todo o mundo está á altura da carga simbólica" desta proposta e "do nome dunha escritora universal e de grande impacto".

PLENO DE PRESUPOSTOS

Por outro lado, Noriega destacou que confían en dar "unha data concreta" ao longo desta semana para a celebración do pleno para someter a aprobación os presupostos municipais, sinalando que "o groso" do texto é "unha proposta case definitiva".

O rexedor local recordou que o texto xa foi enviado "a fiscalización" e reiterou que manterán os contactos coas forzas políticas "ata o último momento", aínda que recoñecendo que carecen de "marxe" para dilatar a súa aprobación no tempo.

Por iso, sinalou que hai cuestións que se poderán incluír no texto a través de "remanentes" ou outras administracións, como o Consorcio de Santiago, reiterando que as conversacións políticas continúan "abertas e rematando de perfilarse".

Tamén rexeitou garantir que o BNG dará finalmente "luz verde" á aprobación das contas, aínda que destacou a actitude "proactiva" da formación durante a negociación. "Nós intentamos ser reactivos e veremos se ao final se desbloquean os presupostos", sinalou.