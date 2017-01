(AM)A operación europea con máis de 660 armas intervidas inclúe dúas detencións na provincia da Coruña

A operación europea con 245 persoas detidas e 664 armas intervidas saldouse con dúas persoas arrestadas na provincia da Coruña, segundo confirmaron a Europa Press fontes do Instituto Armado.

Ademais, a Benemérita concretou que unha das detencións na provincia da Coruña produciuse no municipio de Teo. Impútaselle ao detido un suposto delito de tenza de armas prohibidas, "o cal está probado documentalmente, se ben no rexistro practicado do seu domicilio non se atoparon as mesmas, alegando que xa as vendera", indicou.

En concreto trataríase de tres pistolas detonadoras e dúas caixas de cen cartuchos de munición con proxectil. O detido quedou en liberdade con cargos e fíxose cargo das dilixencias o Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela, o cal se atopaba en funcións de garda.

En total, nesta operación a Guardia Civil detivo 46 persoas, dous na provincia da Coruña, e interveu 247 armas de fogo no marco da operación de ámbito europeo denominado 'Bosphorus'. Como resultado global da operación interviñéronse en toda Europa 664 armas e detivéronse 245 persoas.

As detencións levadas a cabo en España producíronse nas provincias de Sevilla, Barcelona, Albacete, Vizcaya, Madrid, Murcia, Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Huesca, Alicante, Tarragona, Zaragoza, Badajoz e A Coruña.

Nestas provincias a Guardia Civil practicou un total de 46 entradas e rexistros no transcurso dos cales, ademais das armas, se interviñeron tamén máis de 23.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres. Con isto logrouse desarticular catro talleres clandestinos para a transformación de armas e fabricación ilegal de munición, así como dous puntos de venda de armas ilegais a través de Internet.

Dentro desta operación a nivel europeo, a Guardia Civil destaca como o Corpo policial que maior número de armas e municións aprehendeu en comparación co resto de organismos participantes. Durante os rexistros, tamén se logrou desmantelar dúas plantacións completas "indoor" de cultivo intensivo de marihuana con máis de 270 plantas desta substancia estupefaciente.

245 DETIDOS E 554 ARMAS INCAUTADAS

Como resultado global da operación interviñéronse 664 armas de fogo, 33.748 cartuchos metálicos de diferentes calibres, granadas de man, silenciadores, numerosos cargadores e pezas fundamentais de armas de fogo, entre outros efectos. Ademais, na acción conxunta que se desenvolveu ao longo de varios meses do ano pasado, resultaron detidas un total de 245 persoas por tráfico de armas e/ou tenza ilícita destas.

Os detidos dedicábanse a adquirir masivamente en países do Leste de Europa armas detonadoras que manipulaban para convertelas en armas totalmente operativas que podían efectuar lume real e disparar munición con proxectil. Unha vez manipuladas eran utilizadas para traficar con elas.

Segundo informou a Guardia Civil en nota de prensa, coa presente actuación impediuse que o elevado número de armas incautadas chegasen ao mercado negro, evitando que puidesen ser utilizadas para a comisión de delitos ou que puidesen ser desviadas a células yihadistas.

As detencións e incautacións foron levadas a cabo no marco da 'Operación Bosphorus', coordinada polo Empact de Armas de Fuego, co apoio de Europol, e na que participou o Servizo de Información da Guardia Civil xunto coas policías de Romanía, Grecia, Bélxica, Holanda, Polonia, Chipre, Finlandia, Suecia, Reino Unido e Bulgaria.