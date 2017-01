O 70% dos alumnos galegos de ESO sufriu acoso

Sete de cada dez estudantes galegos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO) sufriu algún tipo de acoso nalgunha ocasión. Así o recolle un estudo feito polo grupo da Universidade de Vigo CIES (Colaboración, Innovación e Investigación para la Equidad Socio-educativa), "unha mostraxe estatisticamente representativa de centros públicos e privados de toda a provincia de Pontevedra" e "extensible ao resto da comunidade", din aos autores.

Acoso na escola | Fonte: Thomas Ricker en Flickr.

A profesora do Departamento de Didácticas Especiais María Álvarez Lires presentou os resultados desta investigación durante a I Xornada sobre Bullying e Acoso Escolar organizada pola Delegación de Alumnos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, que durante dous días recolle o testemuño de expertos para abordar dende o acoso nas novas tecnoloxías, ata a intervención psicolóxica e as posibles secuelas ou as estratexias de convivencia e mediación levadas a cabo con éxito en centros como o IES David Buján na localidade coruñesa de Os Campóns, informa a Universidade de Vigo.

Entendendo por acoso "non só a violencia física, senón os insultos reiterados, facer o baleiro de continuo..." e sen incluír o ciberacoso, a porcentaxe de afectados nas aulas recollida neste estudo é moi similar á que aparece en informes de organizacións internacionais como a ONU, a OMS, Beat Bullying ou Save the Children, que salientan que 24 millóns de nenos e nenas e de adolescentes sofren cada ano acoso escolar na Unión Europea. Informes que poñen de manifesto datos como que detrás da metade dos 600.000 suicidios entre rapaces e rapazas de 14 a 28 anos está o acoso.

FERRAMENTAS PARA OS DOCENTES

"A escola non pode resolver todos os problemas sociais, pode facer cousas para intervir ou paliar os efectos... pero o profesorado precisa instrumentos para afrontar estas situacións", insiste a profesora. Precisamente ese foi o obxectivo co que naceron estas xornadas de man da Delegación de Alumnos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte: ofrecer aos futuros docentes as ferramentas necesarias para afrontar una situación "cotiá que só salta á actualidade cando hai unha situación moi grave, xa que o resto se entende como violencia de baixa intensidade". "É un dos temas nos que nos vemos menos preparados de cara a estar nun centro", salientou Sara González, unha das organizadoras do evento xunto a Patricia Fernández.

Estudantes de Prácticum, ambas as dúas organizadoras ven "no día a día das aulas casos de acoso, ao mellor non de forma esaxerada, pero si con pequenos detalles", explica Fernández, por iso consideran vital contar con formación nesta materia. Sobre todo nun momento no que as redes sociais fan que o bullying dea "un paso máis. Antes podían insultarte en clase, pero chegabas á túa casa e estabas tranquilo. Hoxe en día coas redes sociais chegas a casa e o acoso continúa", recalca Fernández.

Durante a inauguración das xornadas, o decano da facultade, Vicente Romo, quixo facer fincapé na importancia de que a universidade sexa "un espazo de liberdade que lidere actuacións como estas contra unha lacra como é o acoso escolar" e un espazo onde "facelo público" e buscar solucións ao tempo que se fomenta "o respecto" na sociedade.

RECOMENDACIÓNS

Un dos problemas de base do acoso é conseguir recoñecelo, xa que os propios rapaces e rapazas consideran que o concepto implica violencia. Pero non sempre ocorre, xa que o estudo do grupo CIES amosa que mentres que os homes si que recorren máis á agresividade física, as mulleres empregan máis a exclusión social e a agresividade verbal.



Os expertos recomendan aos afectados "que pidan axuda, que perdan o medo", xa que o 60,4% das vítimas non fala por temor. Ademais, no 40% dos casos soen acudir ao outros compañeiros antes que á familia (25%), ao profesorado (18%) ou ao persoal orientador (9%), "polo que é moi importante tecer unha rede de colaboración e contar con que o alumnado do centro axude", recalcou Álvarez Lires.