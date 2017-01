Galicia, á cola no grao de ocupación de prazas hoteleiras en decembro de 2016, cun 22,1%

Galicia situouse á cola no grao de ocupación de prazas hoteleiras en decembro de 2016, cun 22,1 por cento, fronte á media estatal do 45,5%, mentres que no conxunto do ano pasado alcanzou o 36,1%, só por diante de Extremadura e Castilla La Mancha.

Así o reflicten os datos provisionais da 'Conxuntura Turística Hoteleira' correspondentes a decembro e o ano 2016 publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press.

Andalucía, Comunidade de Madrid, Cataluña e Comunidade Valenciana son os destinos principais dos viaxeiros residentes en España en decembro, mentres que Galicia se sitúa en oitavo lugar, ao aglutinar un 4,6 por cento.

No conxunto do pasado exercicio, segundo os datos publicados polo INE, a Comunidade galega foi a sexta na distribución de pernoctacións de residentes en España, co 5,2 por cento.

En canto os prezos hoteleiros aumentaron un 3,1 por cento en 2016, cunha facturación por cuarto ocupado (ADR) de 55,8 euros de media, o que supón unha variación anual do 1,2%, e uns ingresos por cuarto dispoñible (RevPar) de 22,3 euros, cunha variación do 8%.

Os prezos hoteleiros en decembro de 2016 aumentaron un 2,4 por cento, cunha facturación por cuarto ocupado de 51,6 euros, un 0,3 por cento menos que o mesmo período do ano anterior, e uns ingresos por cuarto dispoñible de 12,6 euros, un 1,1 por cento máis.

A Xunta destacou, nun comunicado de prensa, que Galicia logrou "máximos históricos" tanto no que se refire a viaxeiros aloxados, con 4.324.822, coma nas pernoctacións, con 8.241.822.

O Goberno galego incide en que Galicia incrementou así os niveis de viaxeiros e pernoctacións rexistrados nos seus establecementos hoteleiros en 2015 nun 5,8 por cento e 7,2 por cento, respectivamente.

"COMPORTAMENTO POSITIVO"

No ámbito territorial a Xunta resaltou que Galicia rexistrou o ano pasado "un comportamento positivo" da demanda hoteleira en todas as provincias galegas, rexistrando Ourense e Pontevedra a porcentaxe máis elevada cun 12,6 por cento e 12 por cento de crecemento, respectivamente. Polo seu lado, A Coruña rexistrou un incremento do 3,8 por cento e Lugo, do 2,9 por cento.

Para a Xunta os niveis de ocupación do sector hoteleiro en Galicia melloraron en relación ao ano 2015 en 2,3 puntos porcentuais, ata situarse na cifra máis elevada dos últimos nove anos.

DATOS ESTATAIS

Os hoteis españois rexistraron 330 millóns de pernoctacións durante o pasado ano, o que supón un 7,1% máis que en 2015, segundo os datos provisionais difundidos este luns polo Instituto Nacional de Estatística.

Deste modo, as pernoctacións hoteleiras creceron en 2016 por cuarto ano consecutivo e ademais a maior ritmo. Despois do estancamento rexistrado en 2012, en 2013 aumentaron un 1,9%, mentres que en 2014 subiron un 3,2%. En 2015, o crecemento foi aínda maior, do 4,4%.

O avance das pernoctacións experimentado o ano pasado débese ao incremento nun 9,3% das pernoctacións dos non residentes, xunto a un aumento do 3,1% nas pernoctaciones de residentes en España.

Os viaxeiros residentes, que representaron un 49,7% do total, realizaron o 34,5% do total das pernoctacións durante todo 2016.

A taxa de variación anual de pernoctacións en 2016 foi 2,7 puntos superior á rexistrada en 2015, que foi do 4,4%. Do total de pernoctacións rexistradas en 2016, case o 67,1% producíronse entre maio e outubro.

Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana e Comunidade de Madrid foron os destinos principais dos viaxeiros residentes en España en 2016, con taxas de variación no número de pernoctacións do 0,6%, -0,4%, 0,3% e -0,1%, respectivamente.

REPUNTE DO 5,4% NOS PREZOS

Os prezos hoteleiros aumentaron un 5,4%, o que supón un incremento de 0,7 puntos respecto a 2015, cunha facturación por cuarto ocupado (ADR) de 82,3 euros de media e uns ingresos por cuarto dispoñible (RevPar) dc e 53,9 euros.

Por categorías, a facturación media é de 181,4 euros para os hoteis de cinco estrelas, de 88,6 euros para os de catro e de 66,8 euros para os de tres estrelas. Os ingresos por cuarto dispoñible para estas mesmas categorías foron de 126,3, 66,2 e 46,4 euros, respectivamente.

As comunidades autónomas que presentaron as taxas máis altas foron Canarias (+6,8%), Baleares e Comunidade Valenciana (+6,7%, en ambos os dous casos). Pola súa parte, a Comunidade Foral de Navarra (+1,2%) e Castilla-La Mancha (+1,1%) foron as comunidades autónomas onde menos subiron os prezos en 2016.

CANARIAS, PRINCIPAL DESTINO ELIXIDO

O principal destino elixido polos non residentes en 2016 foi Canarias, cun 28,5% do total de pernoctacións. Nesta comunidade, as pernoctacións de estranxeiros aumentaron un 10,1% respecto a 2015. Os seguintes destinos foron Baleares (24,9% do total) e Cataluña (17,9%). Nestas comunidades as pernoctacións aumentaron un 8,1% e un 6,9%, respectivamente.

Durante 2016, cubriuse o 59,9% das prazas ofertadas, cun aumento do 5,3% respecto ao ano anterior. O grao de ocupación por prazas en fin de semana incrementouse un 4,3% e situouse no 65,1%. Baleares foi a comunidade con maior grao de ocupación por prazas durante 2016, co 79,5%. Seguíronlle Canarias (78,6%) e Comunidad Valenciana (60,4%).

As principais zonas turísticas por número de pernoctacións foron a illa de Mallorca (con máis de 41,9 millóns de pernoctacións), a illa de Tenerife (con 23,3 millóns) e a zona de Barcelona (19,4 millóns).

Os puntos turísticos con máis pernoctacións en 2016 foron Barcelona, Madrid e San Bartolomé de Tirajana. Arona foi o punto turístico co grao de ocupación por prazas medio máis elevado (83%) e tamén co maior grao de ocupación en fin de semana media (83,6%).

Por mercados, os viaxeiros de Reino Unido e Alemaña realizaron máis de 107 millóns de pernoctacións hoteleiras en 2016, a metade do total de pernoctaciones realizadas por viaxeiros non residentes. As pernoctacións de viaxeiros de Reino Unido aumentaron un 11%, mentres que as dos alemáns o fixeron un 6,6%.

As pernoctaciones dos viaxeiros procedentes de Francia, Italia e Países Baixos (os seguintes mercados emisores) rexistraron unhas taxas anuais do 6,4%, 7,8% e 13,4%, respectivamente.

Entre os principais emisores, os maiores incrementos en pernoctacións protagonizáronos Polonia (+30%%), Dinamarca (+18,9%) e Suecia (+17,3%).