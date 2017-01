O período medio de pagamento a provedores de Galicia sobe en novembro fronte a outubro ata 24 días, debaixo da media

O período medio de pagamento a provedores do mes de novembro situouse en 23,98 días en Galicia, de forma que se mantén por debaixo da media española (33,31 días), segundo os datos que fixo públicos este luns o Ministerio de Hacienda.

Deste modo, o período de pagamento en Galicia sobe en máis de cinco días respecto aos 18,42 días cos que pechou outubro, se ben supón un descenso interanual fronte aos 29,97 días de novembro de 2015.

En concreto, a ratio de operacións pagadas sitúase na Comunidade galega o undécimo mes do ano en 18,72, mentres que a de operacións pendentes de pagamento alcanza os 27,36.

Deste modo, Galicia ocupa o oitavo lugar das comunidades que pagan aos seus provedores nun menor tempo. Ao respecto, a Consellería de Facenda subliña que o período medio de pagamento é 9,3 días menos que a media de autonomías.

En canto á débeda comercial, a ratio de débeda/PIB de Galicia en novembro foi do 0,80%. Así, a Comunidade reduce este indicador un 21,7% no último ano, segundo destaca Facenda, aínda que aumenta un punto dende outubro. En concreto, ascende a 466 millóns en novembro, seis millóns máis que en outubro.

DATOS ESTATAIS

O pasado mes de novembro mellorou o período medio no que as comunidades pagan aos seus provedores, ao reducirse a 33,31 días, dous menos que o mes anterior, o mellor dato publicado dende o inicio da serie (setembro de 2014) e significativamente inferior aos datos de novembro de anos anteriores.

A variación do período débese á diminución de 8,79 días na media das operacións pagadas, que pasan de 28,12 días a 19,33 días, e ao incremento de 1,14 días nas operacións pendentes de pagamento, que aumentan de 39,60 a 40,74 días, segundo os datos publicados este luns por Hacienda.

Por comunidades, destacan Aragón e Extremadura, ambas as dúas cun procedemento aberto por incumprir este prazo de pagamento. Por quinto mes consecutivo, en novembro as dúas pagaron dentro do tempo marcado pola normativa (30 días), cando dende setembro de 2014 comunicara sempre un PMP superior a 60 días.

O prazo de pagamento en Aragón ascende 28 días e o de Extremadura, a 20,67. Se en decembro estas dúas comunidades seguen cumprindo o prazo legal finalizará o procedemento de retención de ingresos imposto por Hacienda ás dúas.

A cambio, segundo os datos de novembro, incumpren o prazo de 30 días Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Comunidade de Madrid e Comunidade Valenciana; todas elas xa estaban nesta situación no mes anterior, salvo no caso da Comunidade Valenciana, que reduciu o seu ratio por debaixo de 60 días con respecto a outubro (de superalo entraría en procedemento de retención).

Por outro lado, incumpre o prazo de 60 días a Rexión de Murcia, que tamén o excedeu o mes anterior. Como consecuencia diso, cos datos relativos ao presente mes de novembro, prodúcese un incumprimento do artigo 20.5 da Lei de Estabilidade, polo que se lle enviará en breve unha advertencia.

DÉBEDA DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A débeda comercial das comunidades tras os datos de novembro aumenta en 644,45 millóns, o que supón un 87,9 por cento con respecto ao mes anterior e alcanza os 7.979,34 millóns de euros. Como se indica no informe, a redución dende o ano 2012 ata novembro de 2016 das 14 comunidades con plan de axuste (en termos homoxéneos) reduciuse un 72,91 por cento.

A débeda non financeira aumenta en 642,84 millóns de euros (5,59 por cento con respecto ao mes anterior) e sitúase en 12.141,15 millóns de euros.

Tanto na débeda comercial coma na non financeira o incremento debeuse principalmente á variación do capítulo de gatos correntes en bens e servizos; aínda que o aumento é propio dos últimos meses do ano, segundo o Ministerio de Hacienda, tamén é inferior ao de anos anteriores.

CORPORACIÓNS LOCAIS

En canto ás corporacións locais, as entidades de cesión presentan un período medio de pagamento a provedores de 64,57 días, 5,55 días menos que no pasado mes de outubro. Do mesmo modo, se se exclúen aquelas entidades que teñen un PMP superior a 60 días e que representan un 11,8 por cento do total, que presentan información, o PMP descende case 2 días, de 14 en outubro a 12,18 días en novembro.

Das principais cidades, tan só Palma de Mallorca presenta un período medio de pagamento superior a 60 días e A Coruña sitúase por enriba dos 30 días, en 38,5 días.