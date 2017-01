Silva, disposta a parar a súa axenda para reunirse con Alfonso Rueda para falar da rehabilitación do Pazo de Lourizán

A presidenta da Deputación de Pontevedra, a socialista Carmela Silva, mostrouse este luns "cansada de perder o tempo co señor Rueda, cansadísima", ao tempo que mostrou a súa disposición a parar a súa axenda para reunirse co vicepresidente da Xunta para falar da rehabilitación do Pazo de Lourizán.

De feito, o futuro do Pazo de Lourizán é o motivo deste novo desencontro entre o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o presidenta provincial.

A resposta de Carmela Silva chega despois de que a Xunta desvelse que fará un novo intento, o terceiro, por intentar sacar adiante a súa proposta para rehabilitar a residencia do presidente do Goberno Eugenio Montero Ríos, co financiamento de Ence para que sexa o centro de investigación forestal da pasteira "sen que se perda a titularidade pública do edificio".

Nunha rolda de prensa celebrada este luns, Carmela Silva quixo deixar clara a cronoloxía deste desencontro que empezou "co anuncio ante a prensa" do vicepresidente do Executivo galego da súa aposta por esta rehabilitación privada.

O 17 de outubro por parte da Deputación chamaron a Vicepresidencia para acordar unha cita "inmediata", segundo recordou.

Ao día seguinte, o 18 de outubro, a Xunta constestou por carta que estaba disposta a reunirse e o 19 de outubro, a Deputación de Pontevedra respóndelle por carta que "encantados" e que fixe día e lugar. Dous días máis tarde, o 21 de outubro, a Xunta anuncia por carta que quere que acuda ENCE á reunión.

Tamén por carta, o 26 de outubro, a Deputación responde que con Ence non se quere reunir. Non houbo máis comunicacións ata este pasado 20 de xaneiro cando por parte da Deputación insisten, por carta, que seguen pendentes da reunión.

"DÍA E HORA"

"Cando queira, aquí, que nos diga día e hora", insistiu Carmela Silva, sobre unha reunión "da que tanto fala sen parar", segundo apostilou, o vicepresidente da Xunta.

A presidenta da Deputación de Pontevedra afirmou que para esta semana ten toda a súa axenda pechada. "Pero eu paro toda a miña axenda polo señor Rueda. Cando queira. Só ten que dicir cando quere vir para falar dese proxecto que ten para o Pazo de Lourizán e que a Deputación de Pontevedra aínda non coñece", recalcou.

Fontes do Executivo autonómico avanzaron que "en próximas datas" volverán cursar unha nova petición de entrevista coa presidenta da Deputación provincial "para tratar de que o proxecto sexa unha realidade".

Finalmente, Carmela Silva recordou que o cargo de vicepresidente da Xunta "é unha cousa moi seria e a persoa que ten ese cargo debería ser tan seria como o cargo". "E realmente non o é", sentenciou.