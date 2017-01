A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) avala como "prudentes" as previsións macroecónomicas incorporadas nos presupostos da Xunta para 2017.

Así pono de manifesto no seu Informe sobre as Previsións Macroeconómicas dos Presupostos para 2017 das Comunidades Autónomas publicado este luns, no que analiza a Andalucía, Canarias, Comunidade Valenciana, Galicia, Cataluña, Rexión de Murcia, Islas Baleares e Navarra, debido a que son as que presentaron previsións distintas ás do conxunto da economía.

As cinco primeiras foron avaladas como "prudentes", mentres que o aval para as tres restantes se sitúa dentro da categoría de "probable" que define o informe.

En xeral, considera que ningunha das previsións se inclina cara ao optimismo en canto a PIB nin a emprego. Tampouco ningunha das comunidades analizadas presenta previsións que o modelo utilizado para o contraste identifique como nesgadas á alza en PIB e en emprego.

Por iso, recomenda que se publiquen os modelos e parámetros utilizados nas previsións macroeconómicas conforme á directiva europea sobre requisitos aplicables aos marcos presupostarios dos Estados membros e que aquelas comunidades que adopten previsións idénticas ás do conxunto da economía o recollan de forma explícita.

Ás comunidades que non adopten nos seus presupostos futuros previsións iguais ás oficiais para o conxunto da economía, AIReF recomenda facer promoción de previsións sobre o PIB e o emprego en termos homoxéneos. Así mesmo, cre necesaria a inclusión dunha comparativa con outras previsións independentes.