Patos.- A defensa de José Manuel Figueroa pide sobresemento por falta de probas de tráfico de influencias

A defensa do concelleiro do PP vigués e ex vicepresidente da Deputación de Pontevedra, José Manuel Figueroa, presentou un escrito no xulgado de instrución número 7 de Vigo no que solicita o sobresemento e arquivo parcial da causa (coñecido como Operación Patos) con respecto a o seu representado, ao entender que non hai indicios que permitan mantelo como investigado por un suposto delito de tráfico de influencias ou por recibir regalos da construtora Eiriña.

No escrito, ao que tivo acceso Europa Press, a representación de Figueroa recorda que o concelleiro ten a condición de investigado pola súa suposta vinculación coa adxudicación das obras realizadas pola Deputación de Pontevedra no campo de fútbol de Coia, en Vigo.

A ese respecto, recordou que esa actuación tivo como base a sinatura dun convenio entre a institución provincial e a Federación Española de Fútbol, que Figueroa non subscribiu.

Así mesmo, indicou que tampouco participou na mesa de adxudicación da obra e que os técnicos da Deputación interrogados ao respecto na fase de instrución negaron recibir presións do daquela vicepresidente do ente provincial para conceder esa obra a Eiriña.

SUPOSTO REGALO

Con respecto á suposta recepción dun reloxo, obsequio da construtora, no Nadal de 2010, a defensa recorda que, non solo negouno o propio Figueroa, senón que ningún dos traballadores da empresa corroborou ese extremo.

De feito, incidiu, na súa declaración como investigado, o exvicepresidente da Deputación negou recibir obsequio ningún por parte da empresa de Enrique Alonso Pais, e aseverou que "había anos dera instrución de non recibir ningún tipo de regalo".

Ademais, no escrito tamén se fai referencia a un auto da propia xuíza de instrución (ditado con motivo dunha petición policial para facer unha entrada e rexistro na Deputación), no que esta recoñece que as mencións a Figueroa nas conversacións telefónicas intervidas son "meras alusións vagas ou indefinidas".