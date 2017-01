Estiman para o 1 de febreiro a adxudicación de traballos do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol

O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC), José Manuel Vilariño, estimou que o próximo 1 de febreiro o consello de administración deste ente que podería adxudicar os traballos de construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Caneliñas, aínda que non quixo comprometer de xeito definitivo esta data.

Vilariño asegurou que "o desexable é que unha vez finalizado o traballo da comisión técnica e da mesa de contratación, é celebrar consello de administración o 1 de febreiro, que podería ser a data". Ao mesmo tempo asegurou que a comisión técnica "aínda non finalizou o seu traballo" e que unha vez completado este trámite "pasará á mesa de contratación".

Estas manifestacións realizounas Vilariño en presenza do presidente de Portos do Estado, José Llorca, que se desprazou a Ferrol para rubricar co seu homólogo na Autoridade Portuaria a concesión dun crédito, dun máximo de 79 millóns de euros, dos cales ata 63 deles serán achegados por fondos europeos, e que serán destinados a sufragar esta actuación.

Precisamente Llorca tamén quixo incidir neste proceso de adxudicación en que "se está na última fase de análise das ofertas, das cales dous delas son de baixa temeraria, polo que hai que pedir a xustificación". "E, tanto a comisión técnica como a mesa de contratación, tomarán a decisión que corresponda en beneficio de que a obra se poida levar nas mellores condicións posibles", abundou.

FONDOS NECESARIOS

José Llorca catalogou esta xornada como "dun día importante" tras a sinatura do crédito necesario para executar este infraestrutura.

Segundo sostivo, "é un exemplo do que vén nos próximos anos de sostenibilidade do sistema do transporte e do que é o sistema ferroviario". Ao seu xuízo, o "sistema de transporte de mercadorías por ferrocarril é esencial para o futuro da competitividade" xa que, ademais, se trata do primeiro crédito que se concede a través do Fondo Financeiro de Accesibilidade Terrestre (FFAT).

Pola súa banda, José Manuel Vilariño asegurou que esta infraestrutura "permitirá" facer a Ferrol "máis competitivos, ser unha das dársenas de referencia do norte de España". "E converternos nunha importante vía de entrada e saída de tráficos marítimos en Europa", subliñou, así como "comezar a xerar o ser un referente europeo dentro da loxística marítima global".