PharmaMar espera ter en 2020 tres compostos oncológicos no mercado para cinco ou máis indicacións

A compañía PharmaMar anunciou este luns que espera ter en 2020 no mercado tres compostos para cinco ou máis indicacións de diferentes tipos de cancro, segundo anunciaron o director xeneral da Unidade de Negocio de Oncoloxía, Luis Mora, e o director de Relación con Investidores e Mercado de Capitais da compañía, José Luis Moreno.

Actualmente, PharmaMar comercializa en máis de 80 países, incluído Estados Unidos e Xapón, trabectedina, rexistrado co nome de 'Yondelis', para o tratamento do sarcoma de tecidos brandos e cancro de ovario sensible ao platino. Trátase do primeiro medicamento de orixe mariña aprobada en Europa.

"Este medicamento está a xerar a maior parte das nosas vendas e, de feito, estanos a achegar suficientes recursos para financiar o resto de pipeline que temos", explicou Moreno. De feito, durante os nove primeiros meses de 2016, a compañía obtivo un incremento do 9,7 por cento na comercialización deste fármaco, o que supuxo en termos neto uns 67 millóns de euros.

A compañía busca os seus compostos no mar, principalmente no Océano Índico, e, tal e como informaron os expertos, actualmente conta xa con máis de 200.000 mostras, o que supón unha das "maiores" bibliotecas neste aspecto do mundo. "Temos a capacidade de descubrir novas moléculas e, ademais, teño a nosa propia rede comercial o que fai que poidamos vender directamente nosos produtos", resaltou o director de Relación con Investidores e Mercado de Capitais.

'APLIDIN', PM1183 E PM184

Grazas a todo iso, prosegue, a compañía conta xa con outras moléculas en fase de aprobación e desenvolvemento. A primeira delas, e despois de 'Yondelis', é plitidepsina, rexistrada co nome de 'Aplidin', que se atopa en proceso de revisión por parte das axencias europeas para o tratamento do mieloma múltiple.

En concreto, espera que a opinión da Axencia Europea do Medicamento (EMA, polas súas siglas en inglés) chegue ao longo deste ano e que, finalmente, se aprobe en cuarta liña de tratamento. Ademais, segundo comentou Mora, está en marcha outro estudio pivotal con esta molécula para o tratamento do linfoma de células T angioinmunoblástico, no que xa están a participar máis de 60 pacientes.

'Aplidin' está licenciado, en colaboración con Specialised Therapeutics Asia, en 12 países do sueste asiático, en Australia e Nueva Zelanda; en Taiwán con TTY; en oito países europeos con Chugai Pharma Europe; e en Corea del Sur con Boryung Phram.

Agora ben, os responsables da compañía aseguraron que o seu produto clave é lurbinectedina (PM1183) que, segundo os resultados obtidos en diferentes ensaios, presenta unha actividade antitumoral "moi significativa" no tratamento de distintos tumores como o cancro de pulmón microcítico, o estudio do cal está en fase III de rexistro; cancro de ovario platino-resistente, en fase III de rexistro; e un subtipo de cancro de mama metastásico con mutación no xene BRCA 1/2, que está actualmente en fase II.

No primeiro deles, o director xeral da Unidade de Negocio de Oncoloxía de PharmaMar recordou que representa o 15 por cento de todos os tumores de pulmón e explicou que PM1183 cobre unha necesidade médica non cuberta xa que non hai dispoñible ningunha terapia para este tipo de tumor pulmonar. "Non hai nada que nos inquire en canto a competencia para esta liña de tratamento", asegurou Mora.

Respecto ao cancro de ovario platino-resistente, esta molécula, sobre a que PharmaMar alcanzou un acordo con Chugai para desenvolver e comercializar en exclusiva en Xapón, vai dirixida ás persoas que recaeron aos seis meses de tratamento e, segundo os datos por agora obtidos nos diferentes estudios, logra aumentar a supervivencia.

Tamén resultados "moi bos" no tratamento do cancro de mama con mutación no xene BRCA 2, posto que se viu que aumenta a supervivencia en máis de 30 meses nos ensaios fase II. Do mesmo modo, a compañía está comezando a analizar PM1183 en cancro de endometrio.

A estratexia que a compañía para esta molécula é montar unha rede de vendas en Estados Unidos para comercializala en copromoción. "Se todo vai ben, esperamos que PM1183 estea dispoñible en Estados Unidos para o tratamento do cancro de ovario platino-resistente", apostilou Mora.

Así mesmo, a compañía ten en desenvolvemento clínico a molécula PM184 para tumores sólidos, entre os que se inclúe un cancro de mama localmente avanzado e/ou metastásico positivo para receptores hormonais e negativos para HER2. "Estamos a inverter agora para o futuro, son procesos ambiciosos que cremos que nos poden reportar bos resultados", resolveu Moreno.