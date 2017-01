En Marea insta á Xunta a sumarse á petición a Aena de renomear o aeroporto de Santiago como Rosalía de Castro

O grupo parlamentario de En Marea instou á Xunta a sumarse á petición a Aena para renomear o aeroporto de Santiago como Rosalía de Castro - Santiago de Compostela Lavacolla.

Este luns En Marea rexistrou unha proposición non de lei na Cámara galega na que reclama ao Executivo autonómico que "requira ao Ministerio de Fomento (do que depende Aena) a axilización dos trámites para facer efectivo o cambio de nome do aeroporto de Santiago" para rebautizalo baixo o nome da escritora nacida na capital galega.

O pasado xoves todos os grupos presentes no Concello de Santiago avalaron unha declaración institucional a iniciativa de Compostela Aberta para solicitar a Aena que aprobe que o nome de Rosalía figure na denominación do aeroporto santiagués.

Varias institucións como a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega ou a Fundación Rosalía de Castro mostraron o seu apoio á iniciativa nos últimos días.

Este luns en conferencia de prensa, o rexedor compostelano, Martiño Noriega, tamén destacou a "receptividade" do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, durante un encontro celebrado a pasada semana, ademais do apoio tanto do arco parlamentario, coma do propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Malo será que non nos fagan caso", confiou. Neste sentido, considerou que "o importante" é lograr que esta iniciativa saia adiante e que "AENA sexa sensible", preguntado sobre se confían en lograr a iniciativa antes do Día de Rosalía (24 de febreiro).