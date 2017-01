O voceiro de Política Institucional do Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, anunciou que a súa formación levará a cabo unha ofensiva parlamentaria para recuperar o emprego público perdido nun prazo de catro anos.

O responsable socialista mantivo este luns un encontro cos representantes de Emprego e da Área de Institucional do sindicato CC.OO. Galicia para abordar as iniciativas parlamentarias neste sentido.

Tras o encontro, o parlamentario socialista comprometeuse a defender, tanto no debate de Presupostos coma nas emendas presentadas á Lei de Acompañamento da Xunta, a recuperación das taxas de emprego público perdidas, como vía imprescindible para recuperar a calidade dos servizos públicos.

Díaz Villoslada reclamará a apertura dunha Mesa de Negociación de Emprego Público que permita planificar e consensuar as medidas que deben ser postas en marcha durante os próximos catro.

Ademais, pedirá recuperar as prazas de emprego público destruídas nos últimos oito anos, "partindo dos 3.500 traballadores da sanidade e 2.500 do ensino non universitario".