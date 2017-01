En Marea comprométese a trasladar ao Congreso as demandas de Galicia en materia xudicial

A deputada de En Marea no Congreso Yolanda Díaz comprometeuse a trasladar as demandas de Galicia en materia xudicial, segundo expuxo ao termo dunha reunión co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas.

En declaracións aos xornalistas, sinalou, sobre estas demandas, que entre elas figuran "que o persoal auxiliar sexa cuberto no prazo de cinco días que se sinala, que non se produce".

Ademais, incidiu na diferenza en canto a ratios de xuíces en relación con outros países europeos ou as demandas existentes en canto á dixitalización da Xustiza.

Dela, dixo que "segue sendo o irmán pobre do noso Estado" a pesar de ser "unha das partes substanciais". Ademais, avogou por traballar para crear xulgados contra a violencia de xénero "especializados e comarcalizados".