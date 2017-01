Galicia perdeu 1.612 autónomos o pasado ano, segundo un estudio elaborado por ATA Galicia

Galicia pechou o pasado ano 2016 con 1.612 autónomos menos, o que en termos porcentuais equivale a unha caída do 0,7 por cento respecto a finais de 2015, segundo un estudio elaborado pola federación de autónomos ATA Galicia.

Segundo informou a entidade nun comunicado, a de Galicia é "a segunda maior perda" de autónomos de toda España nun ano no que, a nivel estatal, se incrementou o número de traballadores por conta propia nun 0,8 por cento (25.479 novos autónomos).

En canto aos datos por provincias, solo Pontevedra rexistrou saldo positivo ao termo do pasado ano, cun 0,1 por cento máis de afiliados, pasando de 67.238 a 67.273 autónomos.

Así, Lugo, A Coruña e Ourense experimentaron unha caída no número de traballadores por conta propia. A provincia lucense está á cabeza do descenso cun 1,4 por cento menos de autónomos, mesma porcentaxe que en Ourense, aínda que en números absolutos é mellor o balance da provincia ourensana.

Pola súa banda, o número de autónomos perdidos na Coruña foi do 0,9 por cento, un total de 769 persoas, o que supón que preto da metade de afiliacións perdidas en Galicia viñeron desta provincia.

DATOS POR XÉNERO E SECTOR

En canto aos datos referidos ao xénero, un de cada tres autónomos que se perderon en Galicia foron mulleres, entre as que se reduciu o número de afiliacións un 1,4 por cento (1.287) fronte ao 0,3 por cento dos varóns.

Respecto aos sectores, 1.468 autónomos do sector da agricultura déronse de baixa en Galicia, unha caída en termos porcentuais do 4,5% nun ámbito económico que ocupa a "un de cada seis" traballadores por conta propia na comunidade.

Mentres que sectores como o comercio ou a hostalaría viron minguada a súa afiliación -un 2,4 e un 1,1 por cento, respectivamente-, en 2016 produciuse un incremento do 7,1 por cento nas actividades artísticas e dun 3,5 por cento nas actividades sanitarias.

OS AUTÓNOMOS GALEGOS "NON PODEN ESPERAR"

O presidente de ATA Galicia, Rafael Granados, trasladou que "se a nivel nacional" pode falarse de "unha recuperación do colectivo", en Galicia sucede "todo o contrario", polo que apostou por "impulsar con urxencia" as medidas "aprobadas polo Congreso".

Así mesmo, tamén instou á Xunta a "ser consciente da importancia do colectivo autónomo", que aglutina en Galicia "máis de 215.000 persoas". "Os autónomos somos o motor da creación de emprego tanto en España coma en Galicia. E agora estamos nunha situación crítica", continuou.

"Se non se toman as medidas necesarias que impulsen a aparición de novos emprendedores e, por suposto, que axuden a manter as actividades que xa están en marcha, non poderemos falar dunha recuperación do tecido produtivo nin do emprego na rexión", apostilou Granados.