A innovación no sector primario e a dixitalización cobrarán protagonismo na Feira de Maquinaria

A II Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandaría, Abanca Cimag-GandAgro 2017, a cal se celebrará do 26 ao 28 de xaneiro no recinto Feira Internacional de Galicia en Silleda (Pontevedra), contará nesta edición cun maior protagonismo da innovación no sector primario, tamén da centrada na súa dixitalización.

Así, segundo informou a organización, aos concursos Abanca GandAgro Innova e Máquinas destacadas, os cales premiarán as innovacións tecnolóxicas que redunden na mellora do rural, súmase o primeiro día unha xornada de traballo centrada na "estratexia e prioridades na dixitalización" do sector agroalimentario galego, a cal conta coa organización do Polo de Innovación Dixital no Sector Agroalimentario de Galicia.

En concreto, constará de tres talleres nos que participará persoal de Gradiant e o Campus Terra, segundo destacaron os organizadores.

Os talleres xirarán en torno ao rol esperado das tecnoloxías dixitais no desenvolvemento do futuro do sector agroalimentario de Galicia, nas necesidades do sector agropecuario e a industria alimentaria galegos e nas principais barreiras e dificultades percibidas polo sector para a súa implementación.

A eles sumarase unha sesión sobre a plataforma de especialización intelixente S3 Agri-food.