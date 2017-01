A Fegamp alerta ante as dificultades dos concellos para cubrir as prazas vacantes de tesoureiro municipal

A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) alertou ante as dificultades que teñen os concellos para poder cubrir as prazas de tesoureiro municipal polo feito de que "estes funcionarios deben ser habilitados nacionais e as convocatorias non son suficientes para cubrir as vacantes en Galicia".

A través dun comunicado emitido este luns, a Fegamp indicou que a situación se volveu "aínda máis crítica para 200 concellos galegos de menos de 5.001 habitantes" debido a que, ata o momento, "podían ocuparse eses postos con traballadores doutras categorías".

Non obstante, coa entrada en vigor dun Real Decreto con data do 11 de setembro os concellos están obrigados a que as prazas sexan cubertas con "habilitados nacionais", "coa única excepción" de que o municipio "conte xa cun funcionario do grupo A1" e, de forma voluntaria, esta persoa "se preste a desenvolver a tarefa".

Así mesmo, a Fegamp avisou que, ademais da falta de candidatos para as prazas, os concellos máis pequenos deberán realizar un "importante esforzo económico" para a cobertura destas vacantes, o que contradí "a Lei de Racionalización e Sostenibilidade e o principio de Estabilidade Presupostaria".

APRAZAR A MEDIDA

Como solución, propuxo que se aprace a obrigatoriedade de contratar a habilitados nacionais nos municipios de menos de 5.001 habitantes "ata que haxa convocatorias públicas suficientes ou se modifique a Lei de Bases.

Unha solicitude que se fai extensible para os de menos de 20.000 persoas "no caso de que, efectivamente, se reforme a Lei". Por último, a Fegamp avanzou que porá a problemática en coñecemento da Xunta, a Federación de Municipios Españois (Femp), o Ministerio de Hacienda e as grupos parlamentarios galegos no Hórreo e Madrid.