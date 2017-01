O TSXG condena á CRTVG a indemnizar con 2.000 euros unha traballadora por vulneración do dereito a conciliación

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou á CRTVG a indemnizar con máis de 2.000 euros unha traballadora por vulneración do dereito a conciliación laboral, ao tempo que se recoñece o o o seu dereito a traballar en horario de fin de semana.

Nun fallo con data do 16 de xaneiro, o TSXG estima parcialmente o recurso desta redactora despois de que o xulgado do Social número 3 de Santiago desestimase a súa demanda.

Esta traballadora reclamara en numerosas ocasións dende mediados de 2015 o cambio correspondente co fin de semana na delegación de Lugo, co fin de conseguir unha mellora na súa conciliación laboral, dado que ten unha filla pequena, unha nai en situación de dependencia e padece xaquecas, cuestión denegada pola CRTVG.

Con todo, a Sala aclara que a empresa "non realiza unha conduta ilexítima xeneralizada, senón puntual", como o demostra que se lle recoñecesen "dereitos similares a pretendidos por traballadora a outros traballadores". Contra o fallo cabe recurso a presentar no prazo de dez días.

INFORME DA MUTUA "A CONVENIENCIA" DA EMPRESA

Na sentenza, a Sala argumenta que a compañía utilizou un informe médico da mutua "a conveniencia para xustificar a denegación do exercicio de conciliación da traballadora".

O informe da mutua non aconsella á traballadora a realización dunha xornada intensiva de fin de semana debido á súa patoloxía, pero a Sala do Social do TSXG subliña que se trata "dunha recomendación", "non unha declaración de non aptitude", e recorda que "os datos relativos á vixilancia da saúde dos traballadores non poderán ser usados en prexuízo da persoa traballadora", quen "insiste na súa pretensión de conciliación".

De feito, apunta que impedir baseándose en recomendacións médicas o exercicio deste dereito "supón unha inapropiada actitude paternalista descoñecedora tanto da decisión de autodeterminación da traballadora demandante coma do carácter constitucional do dereito de conciliación".

Tamén reprocha que "non hai unha referencia específica a igualdade de xénero (...) que se proxecta de xeito específico sobre a saúde laboral, de aí que na elaboración e na aplicación dos protocolos médicos se deba considerar, para evitar unha desvantaxe particular das mulleres, que estas habitualmente dedican máis tempo que os homes ás tarefas domésticas (...) padecendo así unha dobre xornada".

VALORACIÓN DA CUT

Pola súa banda, a CUT congratulouse desta sentenza que condena á CRTVG "por vulneración do dereito á igualdade das mulleres", ao tempo que anima a todas as traballadoras a solicitar "os danos morais pola vulneración do seu dereito á igualdade".

Ao respecto, lamenta que a CRTVG se opuxese "ao principio sen motivación clara" ao cambio correspondente da redactora, "e despois cun informe médico fabricado".

Finalmente, a CUT urxe aos comités de prevención das empresas galegas a "supervisar que nos protocolos médicos se inclúan factores de avaliación sobre a repercusión das medidas de conciliación na propia saúde das traballadoras".