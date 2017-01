Dous edís do PP de Ordes pasan ao grupo de non adscritos e deixan o goberno local composto por 5 de 17 concelleiros

O goberno de Ordes (A Coruña), que dirixe José Luis Martínez Sanjurjo (PP), quedouo este luns composto solo por cinco dos 17 membros que integran a Corporación, despois de que dous dos edís populares -Luis Caamaño e Beatriz Martínez- solicitasen a baixa temporal do partido e presentasen un escrito no que anuncian que se pasan ao grupo de non adscritos.

O PP de Ordes, a través do seu voceiro, Susana García, cualificou de "friccións propias do traballo do goberno municipal" os desencontros que motivaron este paso dos edís. Nun comunicado, defendeu que o goberno local traballará "sen descanso" para manter a gobernabilidade do concello.

"Cremos que en todos os equipos de traballo e como produto do día a día pode haber puntos de vista diferentes, igual que suceden en moitas das nosas familias", afirmou García, quen asegurou que, en todo caso, "hai moitas outras maneiras de buscar unha solución".

Así as cousas, afirmou que o goberno local "mantén as portas abertas e a man tendida" para "reconducir" a situación, e indicou que este tipo de problemas se solucionan "mellor" dialogando que "rompendo polo san".

"DEBÉMONOS Á XENTE"

García avogou por "deixar de lado os problemas e as tensións internas" e "centrarse en seguir adiante" co proxecto que contou "coa confianza maioritaria" dos veciños de Ordes nas eleccións municipais de 2015.

"Debémonos á xente de Ordes e dende o goberno local imos seguir traballando e pensando en como podemos facer que o seu día a día sexa un pouco mellor", concluíu a dirixente popular.