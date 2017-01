Persoal da Área Sanitaria de Vigo celebrou este luns no Hospital Álvaro Cunqueiro unha nova concentración, convocada pola comisión de centro, para denunciar os "recortes de persoal e medios" na área e esixir que o Servizo Galego de Saúde tome "medidas sostidas, non puntuais", ante esta situación.

En declaracións a Europa Press, o presidente da xunta de persoal, Ángel Cameselle, explicou que esta mobilización non responde ao pico da gripe, senón ás "carencias" do Complexo Hospitalario Universitario vigués (Chuvi), entre as que mencionou a "redución" de camas hospitalarias e de observación, de espazos físicos e de boxes.

Así mesmo, insistiu en que os traballadores denuncian a "mala situación" dunha serie de servizos, que obrigan os profesionais a facer "distancias enormes" e, polo tanto, os fai perder "recursos en innumerables viaxes".

Tamén incidiu en que "falta de persoal nos servizos de urxencias e atención primaria". "Cando din de acudir a atención primaria estamos dacordo, pero hai días que en centros concretos faltan pediatras e hai médicos de familia sen substituír", asegurou, sinalando que "se atención primaria non funciona por non ter persoal abondo, se incrementa a carga de traballo".

A Cig-Saúde engadiu a isto que o Hospital Álvaro Cunqueiro se atopa "en situación deficitaria no número de camas dispoñibles, ante a imposibilidade de seguir desdobrando por falta de stock abondo", o que supón, aseverou, que "un grande número de pacientes" sexan ingresados en plantas alleas á da súa patoloxía.

Así as cousas, asegurou que o desdobramento dos cuartos individuais é "irreal" porque "non existe" o stock de camas para levalo a cabo. Finalmente, sinalou que mentres isto acontece, no Meixoeiro "continúan pechadas tres ás", se ben confiou en que se vaian usando ao realizar intervencións de maior complexidade" nese hospital.

Ante esta situación, Cameselle admitiu que é "bo" que o Sergas "reforce cando hai que reforzar", pero "hai que tomar medidas sostidas, non puntuais". "É insostible que coa necesidade de camas, o colapso en urxencias e a lista de espera que hai, o Meixoeiro estivese a medio rendemento en canto a camas". "Hai que tomar decisións continuadas", selou.

"DÉFICITS INEXISTENTES"

No marco desta mobilización, o Sergas emitiu un comunicado para volver defender que o servizo de urxencias do Álvaro Cunqueiro funciona "con absoluta normalidade" e dá unha "resposta axeitada" ao incremento da demanda, a cal asocia o incremento da patoloxía respiratoria estacional.

De feito, defendeu que este servizo conta cunhas características estruturais e dotacionais que "o configuran como o máis grande de Galicia", achegando "o dobre de espazo" que os servizos do antigo hospital Xeral e o Meixoeiro xuntos. Ademais, conta con 30 profesionais máis, ata alcanzar un total de 322.

"Pódese concluír que o servizo de urxencias está perfectamente dimensionar para dar unha resposta axeitada á demanda da poboación, e non presenta ningún tipo de déficit dotacional do seu cadro de persoal", mantivo o Sergas, que tamén recordou que se creou un grupo de traballo para analizar e avaliar os resultados do primeiro ano de funcionamento deste servizo.

Neste marco, considerou que "non resulta admisible as denuncias sindicais" e acusou estas organizacións de aproveitar "un período de maior frecuentación das urxencias para manifestar déficits inexistentes, co fin de confundir a cidadanía e seguir intentando desprestixiar a imaxe pública do centro".

PACIENTES EN URXENCIAS

Segundo o Sergas, os pacientes son atendidos de acordo coa prioridade que establece a súa clasificación, de forma que aqueles con patoloxía urxente "non esperan nunca"; e en todo caso sinalou que o número de urxencias hospitalarias que acoden ao hospital "continúa diminuíndo" mentres que ascende o de urxencias extrahospitalarias atendidas nos Puntos de Atención Continuada (PACs).

En concreto, trasladou que en 2016 o servizo de urxencias do Álvaro Cunqueiro rexistrou unhas 174.200 urxencias, das que máis de 122.400 foron de adultos, case 41.000 pediátricas, e 10.800 obstétricas. Do total, case o 50 por cento foi clasificado como "patoloxía banal" e só o 15,15 por cento requiriron ingreso hospitalario.

No relativo aos Puntos de Atención Continuada, que na área de Vigo ascenden a un total de 10, o Sergas informou de que no pasado ano incrementaron a súa actividade nun 3,29 por cento, cun total de 264.700 pacientes. "Este dato revela que hoxe en día estes dispositivos atenden xa ao 60 por cento do total das urxencias da área", concluíu.